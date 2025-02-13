Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 13 февраля, что Украина не примет никаких соглашений, заключенных между Москвой и Вашингтоном без участия Киева.
"Важно, чтобы все не пошло по плану [российского диктатора Владимира] Путина, который хочет сделать все, чтобы договориться с США в двустороннем порядке", - сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что европейские страны также должны принять участие в переговорах по прекращению войны.
Зеленский прокомментировал свой вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что не считает звонок Трампа Путину до разговора с ним отражением приоритетов американской администрации, но признал, что это было неприятно для него.
Как Зеленский рассказал журналистам, в разговоре с Трампом он подчеркнул, что гарантии безопасности являются для Украины приоритетом, и Киев не видит их без участия США.
"Я ясно даю понять это нашим партнерам. Мы не примем никаких двусторонних переговоров по Украине без нас", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что это был "действительно хороший, почти час длившийся разговор". В ходе беседы Трамп сказал украинскому президенту, что, по его мнению, "Путин хочет мира и хочет, чтобы война закончилась", добавил Зеленский.
"И он сказал: "Я также знаю, чего хотите вы". Я сказал ему: вы разговариваете с Путиным как с главой российского государства, а я разговариваю с вами и считаю его врагом. И мне кажется, что я больше нахожусь в реальности, и поэтому я не доверяю", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, он сказал Трампу, что все хотят заставить Путина закончить войну справедливо для Украины, но на самом деле он не верит, что это так просто. "Именно поэтому я сказал, что гарантии безопасности являются для нас приоритетом. И мы не видим гарантий без вас", - сказал Зеленский.
Говоря о прекращении огня, Зеленский отметил, что "у нас уже было одно перемирие - коридор, который, по сути, был перемирием на воде в Черном море".
"Мы договорились с Турцией и с "русскими" о прекращении огня. Но они его нарушили. Это значит, что они все равно все нарушат. Поэтому это невозможно сделать без гарантий безопасности", - сказал Зеленский.
Он добавил, что знает, что американцы не хотят, чтобы Украина была в НАТО, и "это будет очень трудно для нас".
Комментируя разговор Трампа с Путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что хочет поговорить с обоими президентами одновременно. Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы за столом переговоров сидели европейцы. По его словам, на Украину и Европу сегодня ложатся 80% расходов на войну, а на США - 20%.
"Мы не можем сказать, что Европа не поддерживает. Европа очень поддерживает. Америка, конечно, самый большой донор по сравнению с любой страной мира, они дали нам больше всех, мы благодарны за это. Но нельзя сравнивать Америку с Европой. Это было бы не очень справедливо. Они два наших союзника, Европа много инвестировала, много помогала нам. И они продолжают это делать, это очень важно", - сказал президент.
По его словам, в Европе серьезно обеспокоены тем, что они еще не получили от США сигналов о том, что у них есть место за столом переговоров.
"Это означает, что все понимают, что Америка, Украина и Россия - это может быть форматом для переговоров, но где же Европа? Я тоже очень заинтересован, чтобы была Европа. Сегодня мы не можем предсказать, как это будет, но мы должны быть сильны вместе", - сказал Зеленский.
В среду, 12 февраля, Трамп сообщил, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Путиным. Затем президент США позвонил Зеленскому.
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