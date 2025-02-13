По словам Зеленского, он сказал Трампу, что все хотят заставить Путина закончить войну справедливо для Украины, но на самом деле он не верит, что это так просто. "Именно поэтому я сказал, что гарантии безопасности являются для нас приоритетом. И мы не видим гарантий без вас", - сказал Зеленский.

Говоря о прекращении огня, Зеленский отметил, что "у нас уже было одно перемирие - коридор, который, по сути, был перемирием на воде в Черном море".

"Мы договорились с Турцией и с "русскими" о прекращении огня. Но они его нарушили. Это значит, что они все равно все нарушат. Поэтому это невозможно сделать без гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

Он добавил, что знает, что американцы не хотят, чтобы Украина была в НАТО, и "это будет очень трудно для нас".

Комментируя разговор Трампа с Путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что хочет поговорить с обоими президентами одновременно. Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы за столом переговоров сидели европейцы. По его словам, на Украину и Европу сегодня ложатся 80% расходов на войну, а на США - 20%.