Кремль: Украина "так или иначе" будет участвовать в мирных переговорах

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - сказал Песков.

"Мы, конечно, считаем, что наш главный партнер в этом процессе - Вашингтон", - подчеркнул при этом пресс-секретарь Кремля.

Что касается участия европейских стран, то, по словам Пескова, Трамп и Путин во время телефонного разговора эту тему не обсуждали.

Представитель Кремля заявил, что сейчас необходимо время, чтобы усилить контакты между Москвой и Вашингтоном и обсудить условия будущей встречи президентов РФ и США.

Как уже сообщалось, в среду, 12 февраля, Трамп заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с Путиным. Трамп сообщил, что договорился с Путиным "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины. Также в среду президент США провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: они обсудили пути прекращения войны.

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