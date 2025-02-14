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ФОТО Эстонские подростки обвиняются в жестоком убийстве: как идет суд

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Двух подростков в Эстонии судят по обвинению в жестоком убийстве пожилого человека в деревне Таммисте под Пярну. По данным следствия, они не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Портал Rus.Postimees публикует репортаж из зала суда с начала слушаний по делу.

Мальчики входят в зал суда. Старший шагает уверенно, в коротких баскетбольных шортах, шлепанцах и с зубочисткой во рту. Младший выглядит несколько более обеспокоенным. На нем куртка, несмотря на то, что в зале тепло.

За три четверти часа до начала заседания зал уже полон. На один из самых необычных судебных процессов последних лет пришло много полицейских.

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