ФОТО Эстонские подростки обвиняются в жестоком убийстве: как идет суд

Двух подростков в Эстонии судят по обвинению в жестоком убийстве пожилого человека в деревне Таммисте под Пярну. По данным следствия, они не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Портал Rus.Postimees публикует репортаж из зала суда с начала слушаний по делу.