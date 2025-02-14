"Это большая победа Путина - даже воевать не пришлось". Международные СМИ о разговоре Трампа с президентами России и Украины

Киев долгое время опасался, что новый президент США может предпочесть вести переговоры напрямую с Путиным, и теперь есть риск, что дальнейший процесс будет проходить под диктовку России, полагает журналист Le Monde.
"Путин долго ждал прямого контакта с Вашингтоном по вопросу будущего Украины, исходя из своей убежденности в том, что она находится в сфере влияния России, а Запад и НАТО лишь использовали ее, — отмечает Washington Post. — Состоявшийся в среду полуторачасовой звонок иллюстрирует укрепление альянса между Трампом и Путиным, и это наверняка обеспокоит Зеленского".
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Разговор с Трампом — это конец изоляции Путина, полагает обозреватель польской Rzeczpospolita Енджей Белецкий: "Его считали военным преступником. Теперь он доказал, что является равноправным партнером самого важного мирового лидера".
New York Times прямо называет разговор "большой победой" президента России. "Телефонный звонок укрепил Путина в мысли, что определять судьбу Украины и решать другие важные вопросы должны Москва и Вашингтон, — пишет глава московского бюро издания Антон Трояновский. — Это явный знак того, что Путин, несмотря на катастрофические неудачи России в начале вторжения в Украину в начале 2022 года, все еще может выйти из войны с перекроенной картой Европы и усилившимся влиянием России".
"Украина в дерьме. Европа, кстати, тоже"
Такая конфигурация переговоров — Путин и Трамп, Россия и США — это проблема и для Украины, и для Европы, признает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Статья корреспондента издания в Вашингтоне Маджида Саттара озаглавлена "А какую роль играет Киев?": по его мнению, эта роль в лучшем случае "неясна". Возможно, предполагает журналист, именно поэтому Владимир Зеленский по итогам своего телефонного разговора с Трампом (произошедшего после созвона с Кремлем) счел нужным подчеркнуть: Украина надеется, что "США достаточно сильны, чтобы оказать давление на Россию и Путина и принудить их к заключению мира вместе с нами, с нашими партнерами". "Что он, Зеленский, будет частью процесса", — подчеркивает журналист FAZ.