"Это большая победа Путина - даже воевать не пришлось". Международные СМИ о разговоре Трампа с президентами России и Украины

Киев долгое время опасался, что новый президент США может предпочесть вести переговоры напрямую с Путиным, и теперь есть риск, что дальнейший процесс будет проходить под диктовку России, полагает журналист Le Monde.

"Путин долго ждал прямого контакта с Вашингтоном по вопросу будущего Украины, исходя из своей убежденности в том, что она находится в сфере влияния России, а Запад и НАТО лишь использовали ее, — отмечает Washington Post. — Состоявшийся в среду полуторачасовой звонок иллюстрирует укрепление альянса между Трампом и Путиным, и это наверняка обеспокоит Зеленского".

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Разговор с Трампом — это конец изоляции Путина, полагает обозреватель польской Rzeczpospolita Енджей Белецкий: "Его считали военным преступником. Теперь он доказал, что является равноправным партнером самого важного мирового лидера".

New York Times прямо называет разговор "большой победой" президента России. "Телефонный звонок укрепил Путина в мысли, что определять судьбу Украины и решать другие важные вопросы должны Москва и Вашингтон, — пишет глава московского бюро издания Антон Трояновский. — Это явный знак того, что Путин, несмотря на катастрофические неудачи России в начале вторжения в Украину в начале 2022 года, все еще может выйти из войны с перекроенной картой Европы и усилившимся влиянием России".

"Украина в дерьме. Европа, кстати, тоже"