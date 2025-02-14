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Наезд автомобиля на демонстрантов в Мюнхене: что известно

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На месте нападения в центре Мюнхена
На месте нападения в центре Мюнхена Фото: Tasneem Zahra/DW

В центре Мюнхена автомобиль врезался в группу участников демонстрации профсоюзов. За рулем был 24-летний проситель убежища из Афганистана, у следствия есть данные о его экстремистских мотивах.

В центре Мюнхена легковой автомобиль Mini Cooper въехал в участников демонстрации, организованной профсоюзом Ver.di. Инцидент произошел днем в четверг, 13 февраля, на площади Штигльмайерплац неподалеку от Центрального вокзала Мюнхена.

Сколько человек пострадали?

По данным полиции, в результате наезда на толпу пострадали не менее 28 человек, среди них есть тяжело раненые. Один или два человека находятся в опасном для жизни состоянии, заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann).

Мэр баварской столицы Дитер Райтер (Dieter Reiter) сообщил, что среди пострадавших есть дети. Он заявил о "черном дне для Мюнхена".

Ход нападения

Злоумышленник въехал в замыкающую колонну группу демонстрантов. При этом он сначала подъехал к полицейскому автомобилю, конце шествия, а затем увеличил скорость и врезался в толпу манифестантов.

Полицейские произвели выстрел по автомобилю и затем задержали его водителя. Им оказался 24-летний афганец, который находится в Германии в статусе просителя политического убежища. Он получил легкие огнестрельные ранения. Мужчина был известен правоохранительным органамв связи с кражами в магазинах и незаконными сделками с наркотиками.

Автомобиль Mini Cooper въехал в толпу
Автомобиль Mini Cooper въехал в толпу Фото: Tasneem Zahra/DW

Проситель убежища из Афганистана

По данным главы МВД Баварии, власти отклонили прошение об убежище афганца, но разрешили ему оставаться в Германии из-за невозможности депортации. В свою очередь dpa пишет, что подозреваемый приехал в ФРГ в конце 2016 года в качестве несовершеннолетнего без сопровождения, его прошение об убежище было отклонено в 2017 году. Это решение он безуспешно пытался оспорить в суде, а осенью 2020 года власти ФРГ предписали ему покинуть страну.

Агентство также сообщает об обыске в квартире задержанного, проживавшего в многоэтажном доме в мюнхенском районе Зольн.

Признаки экстремизма

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) подтвердил, что речь идет, предположительно, о целенаправленном нападении. Представитель мюнхенской полиции заявил о "наличии признаков экстремизма". Глава земельного МВД Херрман указал на необходимость дальнейшего расследования мотивов злоумышленника. По данным dpa, перед нападением подозреваемый опубликовал исламистский пост в соцсетях.

Расследованием занялось Центральное управление борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена. Предположения о возможных соучастниках подозреваемого не подтвердились, отметили в полиции. Очевидцев случившегося просят загружать фото и видео на специальный портал полиции.

Пострадали не менее 28 человек
Пострадали не менее 28 человек Фото: MICHAELA STACHE/AFP

Баварский премьер Зёдер заявил, что детали инцидента еще предстоит выяснить, но среди немецких политиков растет "решимость" противодействовать подобным преступлениям. Это не первое подобное деяние, необходимо что-то "быстро" менять, добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что виновный должен быть наказан и он должен покинуть Германию. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пообещала, что преступник будет наказан с "максимальной строгостью".

Связи с Мюнхенской конференции по безопасности не прослеживаются

Пока неясно, связано ли нападение с акциями протеста профсоюзов, которые проходят по всей стране с требованиями повышения зарплат в госсекторе. По оценке главы МВД Баварии, преступник не избирал целенаправленно демонстрацию, в которой участвовали до 1000 человек, в качестве объекта нападения.

Власти в Мюнхене заявили, что не видят связи инцидента с Мюнхенской конференцией безопасности (MSC), которая начнется 14 февраля и будет продолжаться до три дня. В связи с этим мероприятием, на которое съедутся высокопоставленные политики со всего мира, в Мюнхене действуют усиленные меры безопасности.

Кроме того, нападение произошло за десять дней до досрочных выборов в германский бундестаг, которые состоятся 23 февраля. Одной из главных тем предвыборной борьбы стала ситуация с миграцией на фоне убийств мигрантами случайных прохожих в ряде немецких городов.

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