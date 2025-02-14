Наезд автомобиля на демонстрантов в Мюнхене: что известно

Автомобиль Mini Cooper въехал в толпу Фото: Tasneem Zahra/DW

Проситель убежища из Афганистана

По данным главы МВД Баварии, власти отклонили прошение об убежище афганца, но разрешили ему оставаться в Германии из-за невозможности депортации. В свою очередь dpa пишет, что подозреваемый приехал в ФРГ в конце 2016 года в качестве несовершеннолетнего без сопровождения, его прошение об убежище было отклонено в 2017 году. Это решение он безуспешно пытался оспорить в суде, а осенью 2020 года власти ФРГ предписали ему покинуть страну.

Агентство также сообщает об обыске в квартире задержанного, проживавшего в многоэтажном доме в мюнхенском районе Зольн.

Признаки экстремизма

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) подтвердил, что речь идет, предположительно, о целенаправленном нападении. Представитель мюнхенской полиции заявил о "наличии признаков экстремизма". Глава земельного МВД Херрман указал на необходимость дальнейшего расследования мотивов злоумышленника. По данным dpa, перед нападением подозреваемый опубликовал исламистский пост в соцсетях.

Расследованием занялось Центральное управление борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена. Предположения о возможных соучастниках подозреваемого не подтвердились, отметили в полиции. Очевидцев случившегося просят загружать фото и видео на специальный портал полиции.

Пострадали не менее 28 человек Фото: MICHAELA STACHE/AFP

Баварский премьер Зёдер заявил, что детали инцидента еще предстоит выяснить, но среди немецких политиков растет "решимость" противодействовать подобным преступлениям. Это не первое подобное деяние, необходимо что-то "быстро" менять, добавил он.