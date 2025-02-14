В центре Мюнхена автомобиль врезался в группу участников демонстрации профсоюзов. За рулем был 24-летний проситель убежища из Афганистана, у следствия есть данные о его экстремистских мотивах.
Наезд автомобиля на демонстрантов в Мюнхене: что известно
В центре Мюнхена легковой автомобиль Mini Cooper въехал в участников демонстрации, организованной профсоюзом Ver.di. Инцидент произошел днем в четверг, 13 февраля, на площади Штигльмайерплац неподалеку от Центрального вокзала Мюнхена.
Сколько человек пострадали?
По данным полиции, в результате наезда на толпу пострадали не менее 28 человек, среди них есть тяжело раненые. Один или два человека находятся в опасном для жизни состоянии, заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann).
Мэр баварской столицы Дитер Райтер (Dieter Reiter) сообщил, что среди пострадавших есть дети. Он заявил о "черном дне для Мюнхена".
Ход нападения
Злоумышленник въехал в замыкающую колонну группу демонстрантов. При этом он сначала подъехал к полицейскому автомобилю, конце шествия, а затем увеличил скорость и врезался в толпу манифестантов.
Полицейские произвели выстрел по автомобилю и затем задержали его водителя. Им оказался 24-летний афганец, который находится в Германии в статусе просителя политического убежища. Он получил легкие огнестрельные ранения. Мужчина был известен правоохранительным органамв связи с кражами в магазинах и незаконными сделками с наркотиками.
Проситель убежища из Афганистана
По данным главы МВД Баварии, власти отклонили прошение об убежище афганца, но разрешили ему оставаться в Германии из-за невозможности депортации. В свою очередь dpa пишет, что подозреваемый приехал в ФРГ в конце 2016 года в качестве несовершеннолетнего без сопровождения, его прошение об убежище было отклонено в 2017 году. Это решение он безуспешно пытался оспорить в суде, а осенью 2020 года власти ФРГ предписали ему покинуть страну.
Агентство также сообщает об обыске в квартире задержанного, проживавшего в многоэтажном доме в мюнхенском районе Зольн.
Признаки экстремизма
Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) подтвердил, что речь идет, предположительно, о целенаправленном нападении. Представитель мюнхенской полиции заявил о "наличии признаков экстремизма". Глава земельного МВД Херрман указал на необходимость дальнейшего расследования мотивов злоумышленника. По данным dpa, перед нападением подозреваемый опубликовал исламистский пост в соцсетях.
Расследованием занялось Центральное управление борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена. Предположения о возможных соучастниках подозреваемого не подтвердились, отметили в полиции. Очевидцев случившегося просят загружать фото и видео на специальный портал полиции.
Баварский премьер Зёдер заявил, что детали инцидента еще предстоит выяснить, но среди немецких политиков растет "решимость" противодействовать подобным преступлениям. Это не первое подобное деяние, необходимо что-то "быстро" менять, добавил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что виновный должен быть наказан и он должен покинуть Германию. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пообещала, что преступник будет наказан с "максимальной строгостью".
Связи с Мюнхенской конференции по безопасности не прослеживаются
Пока неясно, связано ли нападение с акциями протеста профсоюзов, которые проходят по всей стране с требованиями повышения зарплат в госсекторе. По оценке главы МВД Баварии, преступник не избирал целенаправленно демонстрацию, в которой участвовали до 1000 человек, в качестве объекта нападения.
Власти в Мюнхене заявили, что не видят связи инцидента с Мюнхенской конференцией безопасности (MSC), которая начнется 14 февраля и будет продолжаться до три дня. В связи с этим мероприятием, на которое съедутся высокопоставленные политики со всего мира, в Мюнхене действуют усиленные меры безопасности.
Кроме того, нападение произошло за десять дней до досрочных выборов в германский бундестаг, которые состоятся 23 февраля. Одной из главных тем предвыборной борьбы стала ситуация с миграцией на фоне убийств мигрантами случайных прохожих в ряде немецких городов.
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