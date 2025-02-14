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В Мадоне в результате пожара погибла женщина

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VUGD. Иллюстративное фото.
VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste / LETA

В Мадоне в ночь на 13 февраля из-за непотушенной сигареты в квартире произошел пожар, в результате чего погибла женщина, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Соседи спали, а детектора дыма слышно не было, поэтому никто вовремя не смог оказаться женщине помощь. В 1:30 один из соседей проснулся и почувствовал дым. Пожарные завершили работы по тушению на улице Лаздонас в 6 часов утра.

Несколько жильцов дома не могли покинуть свои квартиры, так как подъезд был полон дыма. Поэтому их при помощи раздвижной автолестницы эвакуировали через окна.

В целом выгорели помещения площадью 25 квадратных метров. Других жильцов дома пламя не затронуло.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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