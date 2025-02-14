В Мадоне в результате пожара погибла женщина

Соседи спали, а детектора дыма слышно не было, поэтому никто вовремя не смог оказаться женщине помощь. В 1:30 один из соседей проснулся и почувствовал дым. Пожарные завершили работы по тушению на улице Лаздонас в 6 часов утра.

Несколько жильцов дома не могли покинуть свои квартиры, так как подъезд был полон дыма. Поэтому их при помощи раздвижной автолестницы эвакуировали через окна.

В целом выгорели помещения площадью 25 квадратных метров. Других жильцов дома пламя не затронуло.

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