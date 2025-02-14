Начинается Мюнхенская конференция по безопасности

Латвию на конференции представляют президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже, а также министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, сегодня Мюнхенскую конференцию по безопасности откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а вести мероприятие будет глава конференции Кристоф Хойсген.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности участники обсудят пять тем оборонной сферы: оборону, основанный на правилах международный порядок, защиту людей, устойчивость и технологии.

Во второй день конференции в центре внимания будут суверенитет и оборона Украины, будущее трансатлантического партнерства, а также региональные конфликты и кризисы, а в воскресенье дискуссии завершатся дебатами о роли Европы в мире. Кроме того, в воскресенье предыдущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сменит Хойсгена на посту председателя конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года.

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