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Скандальный художник Бректе стал отцом

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Художник Кристиан Бректе
Художник Кристиан Бректе Фото: Publicitātes foto

Артист, сценограф, художник и доцент Латвийской академии художеств Кристиан Бректе, известный широкой публике своими провокационными работами и вызывающим поведением, в январе этого года стал отцом.

Несколько недель назад невеста Бректе Хейта родила первенца, которого назвали Хуго, сообщает журнал Kas Jauns.

Молодой отец рассказал изданию, что очень рад рождению сына: "Все замечательно!". Теперь у художника начинается новая жизнь, появились новые обязанности, и ребенок дает родителям много энергии.

"Ну, у меня безумный драйв. Посменно присматриваем за малышом, поддерживаем друг друга. Я даю маме больше отдыхать в темное время суток, потому что я ночной человек. Мы разработали классный график".

Впервые о том, что их семья пополнилась новорожденным, Кристиан и Хейта объявили на платформе TikTok в конце января этого года. На видео пара запечатлена с черной детской коляской.

@kristians.brekte6 BLACK IS NEW BLACK #painterlife #brekte #black #pushyourlimits @HEITA ♬ original sound - Kristians Brekte666

Подробнее читайте в последнем номере журнала Kas Jauns.

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