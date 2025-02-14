Артист, сценограф, художник и доцент Латвийской академии художеств Кристиан Бректе, известный широкой публике своими провокационными работами и вызывающим поведением, в январе этого года стал отцом.
Скандальный художник Бректе стал отцом
Несколько недель назад невеста Бректе Хейта родила первенца, которого назвали Хуго, сообщает журнал Kas Jauns.
Молодой отец рассказал изданию, что очень рад рождению сына: "Все замечательно!". Теперь у художника начинается новая жизнь, появились новые обязанности, и ребенок дает родителям много энергии.
"Ну, у меня безумный драйв. Посменно присматриваем за малышом, поддерживаем друг друга. Я даю маме больше отдыхать в темное время суток, потому что я ночной человек. Мы разработали классный график".
Впервые о том, что их семья пополнилась новорожденным, Кристиан и Хейта объявили на платформе TikTok в конце января этого года. На видео пара запечатлена с черной детской коляской.
@kristians.brekte6 BLACK IS NEW BLACK #painterlife #brekte #black #pushyourlimits @HEITA ♬ original sound - Kristians Brekte666
Подробнее читайте в последнем номере журнала Kas Jauns.
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