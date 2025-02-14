Скандальный художник Бректе стал отцом

Несколько недель назад невеста Бректе Хейта родила первенца, которого назвали Хуго, сообщает журнал Kas Jauns.

Молодой отец рассказал изданию, что очень рад рождению сына: "Все замечательно!". Теперь у художника начинается новая жизнь, появились новые обязанности, и ребенок дает родителям много энергии.

"Ну, у меня безумный драйв. Посменно присматриваем за малышом, поддерживаем друг друга. Я даю маме больше отдыхать в темное время суток, потому что я ночной человек. Мы разработали классный график".

Впервые о том, что их семья пополнилась новорожденным, Кристиан и Хейта объявили на платформе TikTok в конце января этого года. На видео пара запечатлена с черной детской коляской.

Подробнее читайте в последнем номере журнала Kas Jauns.

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