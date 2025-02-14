Первая украиноязычная песня Лободы в 2025 году. Она уже стала хитом

Динамичный танцевальный трек "Iнстинкт" обозначил возвращение артистки к музыке собственного авторства. Глубокие переживания, положенные на легкий поп-афро-хаус - продолжение музыкального ДНК Лободы с фирменной долей звучных экспериментов.

Аудио: Loboda - "Iнстинкт"

За саунд-дизайн релиза отвечала творческая команда 90210.group, которая работает в коллаборации с Лободой более двух лет. Автор слов - Андрей Парфенов, написавший большинство треков для альбома Made in U. Эксклюзивную визуальную эстетику, как и сам видеокампэйн, для "Iнстинкта" разработал и снял нашумевший украинский режиссер Инди Хайт, в прошлом создавший для Лободы ряд видеоклипов, в частности Indie Rock и "Градус 100", которые особенно полюбились поклонникам певицы.

Светлана Лобода на съемках клипа "Iнстинкт" Фото: Пресс-фото

Съемки проходили в Киеве, за образы отвечали дизайнеры luvi, сотрудничающие с артисткой более 10 лет.

"Я давно не писала музыку сама. Когда услышала бит, в голове появилась мелодия. Вышло неплохо. Сейчас мы в туре по США, и вчера эта песня впервые прозвучала в Торонто", - комментирует LOBODA.

Украинцы тепло приняли песню еще после первого тизера в соцсетях - первую тысячу роликов под нее сняли всего за сутки.

Напомним, 30 октября 2023 года свет увидел клип Светланы Лободы "Київ - Ніцца" на украинском языке, а 1 ноября на закрытой презентации исполнительница представила специальную версию - "Рига - Ницца".

Видео: Репортаж с премьеры сингла Светланы Лободы "Рига - Ницца"

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