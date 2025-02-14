Премьер-министр на следующей неделе может выступить с планом по улучшению работы, или перезапуску, правительства. В качестве одной из составляющих плана упоминается замена отдельных министров правительства.

"Внутри назрела такая ситуация, что нужны изменения, - рассказал LTV депутат Сейма от "Нового Единства" Айнарс Латковскис. - Я достаточно ясно скажу, что у нас очень тяжело идут вопросы, которые находятся в ведении Министерства сообщения. Мы должны решить, не нужен ли нам новый сильный министр, способный принимать и реализовывать решения".

Одним из решений, которое позволило бы не покидать правительство "Прогрессивным", - а они в свое время подавали своего министра сообщения Каспара Бришкенса в качестве гаранта стабильности этого правительства, - могла бы стать одновременная отставка одного или даже двух министров коалиционных партий, гласит имеющаяся в распоряжении LTV информация.