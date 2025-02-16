Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно объявил, что "судьям не позволено контролировать легитимную исполнительную власть". Этот предупредительный выстрел в сторону федеральной судебной системы грозит нарушить давно сложившееся понимание, что последнее слово в вопросах, связанных со значением и требованиями законов, принадлежит судам. На фоне конституционно подозрительных указов президента Дональда Трампа (например, отмена гражданства по праву рождения или уничтожение ведомств, одобренных Конгрессом) вызов, брошенный Вэнсом, подчеркнул начало конституционного кризиса в Америке.
Трамп и верховенство бесправия: как в США намечается конституционный кризис
Суть проблемы сводится к простой идее: национальные выборы - это не конституционное собрание. Конституционное собрание - это уникальное мероприятие, где утверждаются фундаментальные нормы и процедуры, регулирующие легитимное осуществление государственной власти.
В 1787 году Конституционный конвент Америки разработал политический и правовой план, учредив определенную форму правления (демократическая, федеративная республика), ограниченную фундаментальными нормами (индивидуальные права и принципы надлежащих правовых процедур, а также равной защиты), которые устанавливают пределы осуществления государственной власти. Была также одобрена процедура вступления Конституции в силу (ратификация штатами).
Для республики, учрежденной Конституцией США, базовой является идея, что ради защиты свободы от угрозы тирании функции управления государством должны выполнять три равноправные ветви власти, при этом каждая ветвь более или менее автономна в выполнении своей исключительной функции.