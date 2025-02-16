Трамп и верховенство бесправия: как в США намечается конституционный кризис

​Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно объявил, что "судьям не позволено контролировать легитимную исполнительную власть". Этот предупредительный выстрел в сторону федеральной судебной системы грозит нарушить давно сложившееся понимание, что последнее слово в вопросах, связанных со значением и требованиями законов, принадлежит судам. На фоне конституционно подозрительных указов президента Дональда Трампа (например, отмена гражданства по праву рождения или уничтожение ведомств, одобренных Конгрессом) вызов, брошенный Вэнсом, подчеркнул начало конституционного кризиса в Америке.