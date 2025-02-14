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За месяц мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков 636 158 евро (1)

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Мошенники. Фото иллюстративное.
Мошенники. Фото иллюстративное. Фото: rus.tvnet.lv

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, в январе этого года мошенники выманили в общей сложности 636 158 евро, что в 2,3 раза меньше, чем в том же месяце год назад, свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли.

При этом банкам удалось предотвратить хищение финансовых средств на сумму 646 283 евро, что в 2,1 раза меньше, чем в январе 2024 года.

Как сообщалось, в январе прошлого года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили в общей сложности 1,457 млн евро. При этом в январе 2024 года были предотвращены случаи мошенничества на общую сумму 1,393 млн евро.

За весь прошлый год у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили 15,5 млн евро, что на 22,4% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году было предотвращено мошенничество на сумму 12,152 млн евро, что на 31,8% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим в Латвии банком по размеру активов является Swedbank, за которым следуют SEB banka, банк Citadele и филиал Luminor Bank в Латвии.

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