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Блюдо на День святого Валентина: так вкусно, что дело может кончиться свадьбой

Перевод: rus.tvnet.lv
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Блюдо Marry Me Chicken
Блюдо Marry Me Chicken Фото: Shutterstock.com, Receptes.lv kolāža

В преддверии Дня святого Валентина магазины установили специальные стенды с цветами, конфетами в коробках в форме сердца, плюшевыми игрушками, украшенными надписью I love you; рестораны бронируют столики для парочек, а ювелирные магазины, безусловно, отмечают рост спроса. Но есть старая поговорка "Путь к сердцу лежит через желудок", и с ней согласится не один гурман - неважно, мужчина или женщина. Если вы решили провести День святого Валентина дома со своей второй половинкой, вам подойдет один рецепт куриного филе. Название Marry Me Chicken сразу предупреждает: это настолько вкусно, что предложение руки и сердца не заставит себя ждать!

Социальные сети пестрят видеорецептами этого блюда из курицы, слегка адаптированными под предпочтения и вкусы каждого кулинара, но сохраняющими главное: это жареное куриное филе, заправленное насыщенным ароматным соусом. Бесконечно популярное блюдо!

Соберите необходимые ингредиенты, приготовьте курицу, и, кто знает, может быть, вечером в День святого Валентина вы получите долгожданное или неожиданное предложение!

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