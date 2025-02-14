Блюдо на День святого Валентина: так вкусно, что дело может кончиться свадьбой

В преддверии Дня святого Валентина магазины установили специальные стенды с цветами, конфетами в коробках в форме сердца, плюшевыми игрушками, украшенными надписью I love you; рестораны бронируют столики для парочек, а ювелирные магазины, безусловно, отмечают рост спроса. Но есть старая поговорка "Путь к сердцу лежит через желудок", и с ней согласится не один гурман - неважно, мужчина или женщина. Если вы решили провести День святого Валентина дома со своей второй половинкой, вам подойдет один рецепт куриного филе. Название Marry Me Chicken сразу предупреждает: это настолько вкусно, что предложение руки и сердца не заставит себя ждать!