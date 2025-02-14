Видео Полицейские в Ропажском крае поймали пьяного водителя без водительских прав

12 февраля около двух часов дня сотрудники Госполиции следили за безопасностью движения и соблюдением общих правил дорожного движения на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии, где мимо экипажа полиции проехал безрассудный водитель автомобиля Volkswagen Passat, который вместо разрешенных 90 км/ч мчался на скорости 161 км/ч. Правоохранители велели водителю остановить транспортное средство.

Поведение водителя Volkswagen Passat показало, что он, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому была проведена проверка концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, и у водителя констатировали 2,77 промилле. Кроме того, при проверке личности водителя правоохранители установили, что мужчина 1976 г. р. не имеет прав на управление транспортным средством.

Правоохранители задержали мужчину и поместили его в место кратковременного задержания. По факту превышения разрешенной скорости движения Госполиция начала процесс об административном правонарушении, а за управление транспортным средством в нетрезвом виде без права управления транспортным средством полиция начала уголовный процесс.

Государственная полиция ежедневно осуществляет надзор за участниками движения, чтобы удержать водителей транспортных средств от совершения опасных маневров и превышения разрешенной скорости движения, а также чтобы заставить каждого водителя задуматься, оправдывает ли риск превышения разрешенной скорости движения или вождения в состоянии алкогольного опьянения создаваемую возможную угрозу собственной безопасности и безопасности окружающих.

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