Сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления Госполиции 12 февраля, осуществляя ежедневный надзор за движением в Ропажском крае, зафиксировали на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии некоего водителя автомобиля Volkswagen Passat, который грубо нарушил разрешенную скорость - в том месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч, водитель ехал со скоростью 161 км/ч. Остановив транспортное средство, стражи порядка установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения в 2,77 промилле, а также не имел прав на управление транспортным средством.
Видео ⟩ Полицейские в Ропажском крае поймали пьяного водителя без водительских прав
12 февраля около двух часов дня сотрудники Госполиции следили за безопасностью движения и соблюдением общих правил дорожного движения на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии, где мимо экипажа полиции проехал безрассудный водитель автомобиля Volkswagen Passat, который вместо разрешенных 90 км/ч мчался на скорости 161 км/ч. Правоохранители велели водителю остановить транспортное средство.
Поведение водителя Volkswagen Passat показало, что он, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому была проведена проверка концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, и у водителя констатировали 2,77 промилле. Кроме того, при проверке личности водителя правоохранители установили, что мужчина 1976 г. р. не имеет прав на управление транспортным средством.
Правоохранители задержали мужчину и поместили его в место кратковременного задержания. По факту превышения разрешенной скорости движения Госполиция начала процесс об административном правонарушении, а за управление транспортным средством в нетрезвом виде без права управления транспортным средством полиция начала уголовный процесс.
Государственная полиция ежедневно осуществляет надзор за участниками движения, чтобы удержать водителей транспортных средств от совершения опасных маневров и превышения разрешенной скорости движения, а также чтобы заставить каждого водителя задуматься, оправдывает ли риск превышения разрешенной скорости движения или вождения в состоянии алкогольного опьянения создаваемую возможную угрозу собственной безопасности и безопасности окружающих.
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