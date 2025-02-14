Президент США Дональд Трамп не завершил работу над своим планом о том, как он хочет положить конец конфликту, отметил украинский президент.

"Мы готовы к любым переговорам с Америкой и нашими союзниками", - сказал Зеленский.

"Если они дадут нам конкретные ответы на конкретные наши просьбы и дадут общее понимание опасного [российского диктатора Владимира] Путина, то с нашим единым пониманием мы будем готовы говорить с Россией", - добавил он.

Президент Украины находится в Мюнхене, где у него намечены переговоры с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

В интервью изданию Wall Street Journal Вэнс сказал, что у Вашингтона есть военные рычаги, которые он может использовать против России, и что он поддерживает суверенную независимость Украины.

Зеленский по поводу комментариев Вэнса сказал:

"Его сигналы были сильными, и мы благодарны за это".

Желание Трампа быстро прекратить войну, его повторная критика оказания помощи Украине и долгий телефонный разговор с Путиным в начале этой недели вызвали в Киеве опасения, что Украину могут заставить принять мир в соответствии с условиями Москвы.

Однако американский лидер пока не озвучил условия возможного соглашения.

"Я не вижу, чтобы у США был готовый план", - сказал Зеленский в пятницу.

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