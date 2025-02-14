Дело кафе Happy Panda: в Даугавпилсе идет суд о торговле людьми

Еще осенью 2023 года сообщалось, что на следующем заседании показания должны были дать потерпевший, а также повар Happy Panda, который его обучал. В 2023 году они находились в Китае. В итоге, полтора года спустя получилось допросить лишь одного из них.

Ранее сообщалось, что бывший главный повар Happy Panda хотел вернуться на родину, а его сменщик и обвинил Янь Юйкуня в незаконной эксплуатации, что и привело к заведению уголовного дела. При этом выяснилось, что сменщик не был поваром, а со своими обязанностями не справлялся.

12 февраля состоялось новое судебное заседание, где показания давал тот главный повар Happy Panda, который в 2021 году обучал потерпевшего. Теперь он снова работает главным поваром кафе, а в суд приехал буквально из кухни.