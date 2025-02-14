Продолжается рассмотрение дела владельца кафе Happy Panda в Даугавпилсе Янь Юйкуня, обвиняемого в торговле людьми. Гражданин Китая утверждает, что бизнесмен эксплуатировал его труд, сообщает LSM+.
Дело кафе Happy Panda: в Даугавпилсе идет суд о торговле людьми
Еще осенью 2023 года сообщалось, что на следующем заседании показания должны были дать потерпевший, а также повар Happy Panda, который его обучал. В 2023 году они находились в Китае. В итоге, полтора года спустя получилось допросить лишь одного из них.
Ранее сообщалось, что бывший главный повар Happy Panda хотел вернуться на родину, а его сменщик и обвинил Янь Юйкуня в незаконной эксплуатации, что и привело к заведению уголовного дела. При этом выяснилось, что сменщик не был поваром, а со своими обязанностями не справлялся.
12 февраля состоялось новое судебное заседание, где показания давал тот главный повар Happy Panda, который в 2021 году обучал потерпевшего. Теперь он снова работает главным поваром кафе, а в суд приехал буквально из кухни.
"Я думаю, он вообще не был поваром. Мы разговаривали. Я его спрашивал: "Ты повар?". Он утверждал, что много лет работал поваром, но видно, что он не из этой профессии. Возможно, он когда-то работал на кухне - но этого явно недостаточно. Спустя две недели стало ясно, что он необучаем и не годен для работы поваром", - рассказал главный повар.
Также свидетель рассказал, что сам неоднократно выезжал в Китай, но возвращался, так как в Даугавпилсе его всё устраивало: "Не видел, чтобы кого-то заставляли".
Впрочем, позже судья Владимир Исаев спросил у свидетеля про паспорт.
"Янь Юйкунь забрал паспорт, чтобы тот не мог вакцинироваться и уехать в Финляндию. На тот момент требовалась вакцинация", - сказал свидетель.
Однако, потом Янь Юйкунь спросил: "я взял паспорт, или он дал мне его"?
"Да, возможно. Точно не помню. Паспорт был у пострадавшего, затем у начальника", - засомневался свидетель.
Потерпевшего допросить не удалось, он находится в Китае, связи с ним нет.
Китайская сторона пояснила, что запрос из Латвии получен, но не дала конкретного ответа, в курсе ли власти, где их гражданин, и могут ли организовать онлайн-трансляцию его показаний суду.
В итоге суд решил дождаться финального ответа из Китая и назначил следующее заседание на август 2025 года.
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