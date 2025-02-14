Пт, 14.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Вэнс после разговора с Зеленским: цель США - устойчивый мир в Украине

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: AP/Scanpix

Цель США - устойчивый мир в Украине, сказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в пятницу в Мюнхене по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

И Вэнс, и Зеленский заверили, что у них был хороший разговор и что они встретятся в будущем снова.

"Наша первая встреча, уверен, не последняя", - выразил мнение Зеленский по итогам встречи в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"У меня была хорошая встреча с вице-президентом США. Мы готовы как можно скорее двигаться к реальному и гарантированному миру", - заявил президент Украины на платформе Х после переговоров.

К Вэнсу также присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлогг.

"Мы хотим, чтобы война была прекращена, мы хотим, чтобы убийства были прекращены, но мы хотим добиться прочного мира, а не такого мира, который уже через пару лет приведет Восточную Европу к конфликту", - сказал Вэнс после встречи.

"Для нас важно собраться и начать переговоры, которые потребуются для того, чтобы положить конец этому делу", - отметил вице-президент США, говоря о войне в Украине.

"Это все, что я пока скажу, потому что я хочу сохранить здесь свободу действий переговорщикам и нашим соответствующим командам ответственно завершить это дело", - сказал Вэнс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх