Вэнс после разговора с Зеленским: цель США - устойчивый мир в Украине

И Вэнс, и Зеленский заверили, что у них был хороший разговор и что они встретятся в будущем снова.

"Наша первая встреча, уверен, не последняя", - выразил мнение Зеленский по итогам встречи в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"У меня была хорошая встреча с вице-президентом США. Мы готовы как можно скорее двигаться к реальному и гарантированному миру", - заявил президент Украины на платформе Х после переговоров.

I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.



Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

К Вэнсу также присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлогг.

"Мы хотим, чтобы война была прекращена, мы хотим, чтобы убийства были прекращены, но мы хотим добиться прочного мира, а не такого мира, который уже через пару лет приведет Восточную Европу к конфликту", - сказал Вэнс после встречи.

"Для нас важно собраться и начать переговоры, которые потребуются для того, чтобы положить конец этому делу", - отметил вице-президент США, говоря о войне в Украине.

"Это все, что я пока скажу, потому что я хочу сохранить здесь свободу действий переговорщикам и нашим соответствующим командам ответственно завершить это дело", - сказал Вэнс.

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