Цель США - устойчивый мир в Украине, сказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в пятницу в Мюнхене по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вэнс после разговора с Зеленским: цель США - устойчивый мир в Украине
И Вэнс, и Зеленский заверили, что у них был хороший разговор и что они встретятся в будущем снова.
"Наша первая встреча, уверен, не последняя", - выразил мнение Зеленский по итогам встречи в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"У меня была хорошая встреча с вице-президентом США. Мы готовы как можно скорее двигаться к реальному и гарантированному миру", - заявил президент Украины на платформе Х после переговоров.
I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8
К Вэнсу также присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлогг.
"Мы хотим, чтобы война была прекращена, мы хотим, чтобы убийства были прекращены, но мы хотим добиться прочного мира, а не такого мира, который уже через пару лет приведет Восточную Европу к конфликту", - сказал Вэнс после встречи.
"Для нас важно собраться и начать переговоры, которые потребуются для того, чтобы положить конец этому делу", - отметил вице-президент США, говоря о войне в Украине.
"Это все, что я пока скажу, потому что я хочу сохранить здесь свободу действий переговорщикам и нашим соответствующим командам ответственно завершить это дело", - сказал Вэнс.
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