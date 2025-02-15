Задержание произошло 7 февраля, но об этом стало известно только сейчас. 28-летний американец прилетел в Москву рейсом из Стамбула.

В его багаже обнаружили "мармелад с каннабиноидами" - продукт переработки конопли.

Согласно российскому законодательству, каннабиноиды считаются наркотическими веществами, и их оборот запрещен.

В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, сообщили в таможенной службе.

По предъявленной статье подозреваемому может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

В 2022 году в одном из российских аэропортов была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В ее багаже обнаружили жидкость для вейпа, содержащую каннабиноиды.

Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы.

Примерно через год Москва обменяла ее на Виктора Бута - торговца оружием, которому в США был назначен пожизненный срок заключения.

На этой неделе между Россией и США также состоялся новый обмен заключенными.

11 февраля из российской тюрьмы был освобожден американский учитель и бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, который отбывал 14-летний срок заключения.

В свою очередь, из американской тюрьмы был освобожден Александр Винник, обвинявшийся в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e. Винник вернулся в Москву 13 февраля.

Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он вместе с женой прилетел из Нью-Йорка.

Российское МВД заявило, что при таможенном досмотре в багаже американца были найдены марихуана и гашишное масло.

Сам Фогель утверждал, что его задержали за 17 граммов марихуаны, которая являлась медицинской и была назначена ему врачом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!