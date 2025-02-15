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Видео В лондонском роскошном отеле, популярном среди знаменитостей, вспыхнул пожар

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Пожар в отеле
Пожар в отеле Фото: Ekrānuzņēmums no "Sky News" video

В Лондоне в пятницу, 14 февраля, произошел пожар в роскошном отеле Chiltern Firehouse, который популярен среди знаменитостей.

Из-за возгорания из пятизвездочного отеля и ресторана были эвакуированы около 100 человек.

В тушении пожара участвовали 20 пожарных машин и примерно 125 пожарных.

Пожар вспыхнул во второй половине дня, его причина пока неизвестна. Пожарным удалось полностью локализовать возгорание. Огонь возник в трубопроводе и распространился с первого этажа на крышу пятиэтажного здания.

По словам пожарных, отелю потребуется серьезная реставрация.

Владелец отеля Андре Балаш подтвердил, что все гости и сотрудники были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

Отель, расположенный в здании бывшего пожарного депо, привлекал многих знаменитостей. В 2018 году там отмечала 50-летие певица Кайли Миноуг.

Здание из красного кирпича с каменной отделкой было построено в 1889 году.

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