Видео В лондонском роскошном отеле, популярном среди знаменитостей, вспыхнул пожар

Из-за возгорания из пятизвездочного отеля и ресторана были эвакуированы около 100 человек.

В тушении пожара участвовали 20 пожарных машин и примерно 125 пожарных.

Пожар вспыхнул во второй половине дня, его причина пока неизвестна. Пожарным удалось полностью локализовать возгорание. Огонь возник в трубопроводе и распространился с первого этажа на крышу пятиэтажного здания.

По словам пожарных, отелю потребуется серьезная реставрация.

Владелец отеля Андре Балаш подтвердил, что все гости и сотрудники были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

Отель, расположенный в здании бывшего пожарного депо, привлекал многих знаменитостей. В 2018 году там отмечала 50-летие певица Кайли Миноуг.

Здание из красного кирпича с каменной отделкой было построено в 1889 году.

Around 100 people had to be evacuated after a fire broke out at the luxury Chiltern Firehouse in London, with 20 fire engines called to the blaze.



The hotel was due to host Netflix's BAFTA Awards after-party but will likely require extensive repairs.https://t.co/J5t0ibyQyr pic.twitter.com/0dYkhc5QQQ — Sky News (@SkyNews) February 14, 2025

The Chiltern Firehouse luxury hotel in Marylebone, London owned by André Balazs, who also owned Hollywood’s infamous Standard Hotel, is literally a house on fire right now! 🔥



The fire originated in the kitchen's extraction system, leading to the evacuation of approximately 100… pic.twitter.com/BzPb9mINbw — LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 14, 2025

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