Дроны с базы, расположенной возле села Елизаветовка, неоднократно использовались для атак на украинские войска, контролирующие часть территории Курской области, говорится в заявлении Генштаба.

Точный удар, нанесенный в четверг, 13 февраля, является одной из "систематических мер", которые украинские вооруженные силы предпринимают для ослабления военного потенциала России, сообщило командование.

Киевские силы все чаще атакуют военные и логистические объекты на территории России, пытаясь нарушить поставки оружия, боеприпасов и топлива для вооруженных сил Москвы.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины также опубликовал видеозапись удара, на которой видно несколько попаданий в заснеженный лес, после чего над этим районом поднялись густые клубы дыма.

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