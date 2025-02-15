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Украина: уничтожена российская база дронов в Курской области

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Российский дрон
Российский дрон Фото: AP / Scanpix

Украинские воздушные силы уничтожили базу российских дронов в Курской области, которая использовалась для окончательной сборки и запуска беспилотников, заявил в пятницу, 14 февраля, Генеральный штаб вооруженных сил Украины в Киеве.

Дроны с базы, расположенной возле села Елизаветовка, неоднократно использовались для атак на украинские войска, контролирующие часть территории Курской области, говорится в заявлении Генштаба.

Точный удар, нанесенный в четверг, 13 февраля, является одной из "систематических мер", которые украинские вооруженные силы предпринимают для ослабления военного потенциала России, сообщило командование.

Киевские силы все чаще атакуют военные и логистические объекты на территории России, пытаясь нарушить поставки оружия, боеприпасов и топлива для вооруженных сил Москвы.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины также опубликовал видеозапись удара, на которой видно несколько попаданий в заснеженный лес, после чего над этим районом поднялись густые клубы дыма.

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