США установили новый срок для прекращения войны в Украине. Специальный посланник президента Дональда Трампа Кит Келлог, который ранее заявлял, что Белый дом сможет остановить войну к концу 2024 года, а после инаугурации Трампа прогнозировал завершение конфликта в течение 100 дней, теперь объявил, что для достижения мирного решения потребуется шесть месяцев.
Спецпосланник Трампа объявил о плане завершить войну за 180 дней
"Я публично обозначил 180 дней, чтобы вовлечь в процесс все стороны", - заявил Келлог в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. Он подчеркнул, что война в Украине завершится уже в этом году.
При этом он уточнил, что США возьмут на себя роль посредника между воюющими сторонами, а Европа участия в переговорах не примет.
"Я нахожусь здесь, чтобы собрать важную информацию. Я - дипломат. За столом переговоров будут украинцы и россияне, а американцы выступят посредниками", - пояснил Келлог.
Вашингтон продолжит оказывать Киеву финансовую помощь, однако, по словам Келлога, первоочередной задачей является немедленное прекращение кровопролития.
Он также привел цифры, демонстрирующие масштабы украинских потерь:
"Потери Украины в этой войне в три раза превышают суммарные потери США во Вьетнаме и Корее. Это примерно 94 000 погибших".
По его словам, Трамп стремится как можно скорее положить конец конфликту:
"Президент не намерен игнорировать интересы Украины, поэтому "слабой сделки" не будет", - заверил он.
Келлог объяснил, что процесс переговоров о завершении российской агрессии ускоряется за счет параллельного ведения диалога сразу по двум направлениям: между Россией и Украиной, а также между США и их союзниками.
По его словам, он сам отвечает за контакты с Украиной и ее партнерами, в то время как переговоры с российской стороной курирует другой представитель США - специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но только после того, как будет выработан совместный план с Трампом и европейскими союзниками.
"Только когда у нас будет четкий общий план с Трампом и Европой, мы сможем сесть за один стол с Путиным и остановить войну. В таком случае я готов к встрече", заявил Зеленский.
В декабре 2023 года Келлог говорил, что Трамп попытается добиться прекращения войны до конца 2024 года.
"Сейчас подходящий момент, чтобы это сделать. Я уверен, что президент Трамп, который дал это обещание во время своей кампании, выполнит его. Я считаю, что это произойдёт уже в этом году, потому что у него есть для этого все необходимые инструменты и возможности", - заявлял дипломат в эфире телеканала Fox Business.
В начале февраля он утверждал, что завершение войны в Украине отвечает интересам США и всего мира. Тогда он оценивал сроки достижения мирного соглашения в 100 дней.
"Я думаю, у нас есть реалистичный план по выходу из конфликта, началу переговоров и дальнейшей работе в этом направлении", - говорил Келлог, добавляя, что Трамп способен оказать влияние как на украинцев, так и на россиян.
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