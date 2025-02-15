По его словам, он сам отвечает за контакты с Украиной и ее партнерами, в то время как переговоры с российской стороной курирует другой представитель США - специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но только после того, как будет выработан совместный план с Трампом и европейскими союзниками.

"Только когда у нас будет четкий общий план с Трампом и Европой, мы сможем сесть за один стол с Путиным и остановить войну. В таком случае я готов к встрече", заявил Зеленский.

В декабре 2023 года Келлог говорил, что Трамп попытается добиться прекращения войны до конца 2024 года.

"Сейчас подходящий момент, чтобы это сделать. Я уверен, что президент Трамп, который дал это обещание во время своей кампании, выполнит его. Я считаю, что это произойдёт уже в этом году, потому что у него есть для этого все необходимые инструменты и возможности", - заявлял дипломат в эфире телеканала Fox Business.

В начале февраля он утверждал, что завершение войны в Украине отвечает интересам США и всего мира. Тогда он оценивал сроки достижения мирного соглашения в 100 дней.

"Я думаю, у нас есть реалистичный план по выходу из конфликта, началу переговоров и дальнейшей работе в этом направлении", - говорил Келлог, добавляя, что Трамп способен оказать влияние как на украинцев, так и на россиян.

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