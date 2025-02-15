"Большая семерка" грозит России санкциями за отказ от переговоров

Министры подтвердили намерение продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного соглашения с надежными гарантиями безопасности для Украины, чтобы исключить возможность возобновления войны. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении также отмечается, что для выполнения этих условий Россия должна обеспечить Украине долгосрочную безопасность и стабильность как "суверенному и независимому государству".

G7 вновь подтвердила свою твердую поддержку Украины, подчеркнув приверженность принципам ее "свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".

В состав G7 многие годы входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россию следует вернуть в состав группы, а ее исключение из клуба ведущих экономик мира назвал "ошибкой".

"Дело не в симпатиях, а в восстановлении исходной структуры "Большой восьмерки", - подчеркнул Трамп, добавив, что, по его мнению, Владимир Путин также хочет вернуть Россию в этот формат.

Против этого предложения категорически выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы как партнеры G7 за последние три года после жестокого полномасштабного вторжения [в Украину] многократно заявляли: с такой Россией, с Россией Путина, не может быть нормального сотрудничества", - заявила она в Мюнхене.

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