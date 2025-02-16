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Объявлены лауреаты премии "Килограмм культуры 2024"

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Вручены премии "Килограмм культуры 2021"
Вручены премии "Килограмм культуры 2021" Фото: Ekrānuzņēmums no "Kilograms kultūras" ceremonijas.

Вечером 15 февраля были награждены лауреаты премии в области культуры "Килограмм культуры 2024", учрежденной латвийскими общественными СМИ (LSM), сообщает агентство LETA. Победители определены в десяти номинациях.

В номинации "Музыка" - победил сольный концерт органистки Иветы Апкалны, состоявшийся 14 сентября в Рижском соборе вместе с Государственным академическим хором Latvija и дирижером Марисом Сирмайсом.

В номинации "Кино" - отмечен анимационный фильм "Поток "режиссераГинта Зилбалодиса, созданный на студии Dream Well Studio.

В номинации "Театр" - победила постановка "Блудный сын" Валмиерского театра в режиссуре Рейниса Суханова.

В номинации "Изобразительное искусство" - награждена выставка Skārien-jūtīgs ("Касание-чувствительный") Ассоциации ювелирного искусства в Музее декоративного искусства и дизайна (кураторы - Гинта Грубе и Зане Вилка).

В номинации "Литература" - премию получила книга Зане Даудзини Bērnudienas Komunālijā, изданная Zvaigzne ABC.

В номинации "Поп-культура" - отмечен концерт Jumprava XL, состоявшийся 31 августа на Большой эстраде Межапарка.

В номинации "Дебют" - награждена скрипачка Элза Силиня за исполнение первой части концерта для скрипки Яна Сибелиуса на Лиепайском международном фестивале звезд вместе с Лиепайским симфоническим оркестром.

В номинации "Наследие" - лауреатом стала документальная лента Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks ("Подниекс о Подниексе. Свидетель времени") киностудии Jura Podnieka studija (режиссеры Антра Цилинска и Анна Видулея).

В номинации "Сюрприз" – награждена настольная игра "Поток", созданная компанией Brain Games.

В номинации "Событие" - отмечен проект реставрации Нового Рижского театра (JRT), разработанный архитектурным бюро Zaigas Gailes birojs un partneri под руководством архитектора Зайги Гайле, а также книга Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās, созданная творческой командой JRT.

Жюри и организация премии

Жюри премии представляют эксперты Латвийского телевидения (LTV), Латвийского радио и портала LSM.lv. Среди них – Иева Розентале, Лилита Эглите, Дайра Аболиня, Хенриета Верхоустинска, Айгар Бумбурс, Каспарс Завилейскис, Гунда Вайводе, Орест Силабриедис, Лиене Яковлева, Анете Ашмане-Вилсоне и Лайла Буране.

Церемонию награждения вел актер Янис Скутелис. 

Премия "Килограмм культуры" учреждена LSM в 2012 году и является признанием значительных достижений в культурной жизни Латвии.

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