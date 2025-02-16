Объявлены лауреаты премии "Килограмм культуры 2024"

В номинации "Музыка" - победил сольный концерт органистки Иветы Апкалны, состоявшийся 14 сентября в Рижском соборе вместе с Государственным академическим хором Latvija и дирижером Марисом Сирмайсом.

В номинации "Кино" - отмечен анимационный фильм "Поток "режиссераГинта Зилбалодиса, созданный на студии Dream Well Studio.

В номинации "Театр" - победила постановка "Блудный сын" Валмиерского театра в режиссуре Рейниса Суханова.

В номинации "Изобразительное искусство" - награждена выставка Skārien-jūtīgs ("Касание-чувствительный") Ассоциации ювелирного искусства в Музее декоративного искусства и дизайна (кураторы - Гинта Грубе и Зане Вилка).

В номинации "Литература" - премию получила книга Зане Даудзини Bērnudienas Komunālijā, изданная Zvaigzne ABC.

В номинации "Поп-культура" - отмечен концерт Jumprava XL, состоявшийся 31 августа на Большой эстраде Межапарка.

В номинации "Дебют" - награждена скрипачка Элза Силиня за исполнение первой части концерта для скрипки Яна Сибелиуса на Лиепайском международном фестивале звезд вместе с Лиепайским симфоническим оркестром.