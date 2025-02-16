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Фото Сотни людей возложили цветы на могилу Алексея Навального в годовщину его смерти (2)

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Сотни людей возложили цветы на могилу Алексея Навального в годовщину его смерти
Сотни людей возложили цветы на могилу Алексея Навального в годовщину его смерти Фото: Reuters / Scanpix

В годовщину смерти российского оппозиционера Алексея Навального - 16 февраля - несколько сотен человек собрались у его могилы в Москве, сообщают корреспонденты AFP с места событий.

Несмотря на мороз и предупреждения в прокремлевских медиа о том, что власти будут регистрировать тех, кто придет к могиле убитого политика, люди все утро приходили возлагать цветы на Борисовское кладбище.

Напомним, год назад, 16 февраля 2024 года, в российской колонии был убит политик Алексей Навальный. Российская оппозиция и Юлия Навальная обвиняют в его убийстве российского диктатора Владимира Путина.

Галерея: Сотни людей возложили цветы на могилу Алексея Навального в годовщину его смерти

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