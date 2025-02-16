Какой из королевских поцелуев слаще?

Королевская чета отметила День всех влюбленных, опубликовав редкий и романтичный снимок. Фотография была дополнена всего одним красным сердечком-эмодзи.

Впервые этот снимок был опубликован в сентябре 2024 года в эмоциональном видео, в котором Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии после диагноза рак, поставленного в начале года.

На трогательной фотографии супруги держатся за руки, Уильям целует Кейт в щеку, а она смеется. Кажется, что снимок сделан в лесистой местности, где пара сидит на коричневом пледе для пикника.

Герцогиня Сассекская Меган, отмечая День святого Валентина, опубликовала в своем недавно созданном Instagram-аккаунте ранее не опубликованную фотографию вместе с мужем, принцем Гарри. В этом году пара проводит праздник раздельно: принц Гарри продолжает тур по Играм Invictus в Канаде, а Меган вернулась домой к их детям.

На черно-белом снимке супруги целуются во время ужина. "Я снова дома, забочусь о наших детях и скучаю по своему любимому в День святого Валентина, пока он продолжает свою работу на Играх Invictus, напоминая всем нам о силе исцеления и стойкости, которые проявляют эти невероятные ветераны и их семьи. Я невероятно горжусь своим мужем и тем, что он создал", - написала она.

"Моя любовь, я всегда буду есть с тобой бургеры и картошку фри, а также рыбу с чипсами", - добавила она. "Спасибо тебе за то, что ты есть".

Меган завершила пост подписью "Как всегда, М."

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