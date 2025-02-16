NYT: США и Лукашенко обсуждают освобождение политзаключенных

О таких планах на закрытой встрече с западными дипломатами в Вильнюсе заявил заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит.

Визит американского представителя в Минск стал первым за пять лет и последовал после телефонного разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшегося в среду.

В ходе переговоров с Лукашенко и главой КГБ Смит добился освобождения трех заключенных, среди которых был гражданин США.

Как отмечает The New York Times, эти события свидетельствуют о том, что Вашингтон отходит от многолетней стратегии изоляции авторитарных лидеров.

На встрече с дипломатами в Вильнюсе Смит назвал освобождение трех заключенных "особой операцией" и "огромной победой", достигнутой благодаря политике Трампа, ориентированной на "мир через силу".

Следующим шагом, по его мнению, должно стать "крупное соглашение", в рамках которого Лукашенко освободит значительное число политических заключенных в обмен на ослабление американских санкций против беларуских банков и экспорта минеральных удобрений.

По словам участников вильнюсской встречи, Лукашенко выразил готовность ослабить репрессии в отношении оппозиции.

Ключевые цели Вашингтона, как заявил Смит, - добиться освобождения большого числа политзаключенных и предоставить Лукашенко пространство для маневра за пределами сферы влияния Москвы.

Официально Госдепартамент не сообщал о контактах с Лукашенко и переговорах с беларускими властями.

Согласно данным правозащитной организации "Весна", в беларуских тюрьмах сейчас содержатся не менее 1226 политзаключенных.

В последние месяцы Лукашенко подписал указы о помиловании более 200 заключенных. Однако правозащитники отмечают, что одновременно продолжаются новые аресты оппозиционных активистов.

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