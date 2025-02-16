Реформа следственных учреждений оставляет нерешенные вопросы

Министр внутренних дел положительно отзывается о нынешнем исполняющем обязанности главы IDB Игоре Яунродзиньше и не исключает его назначения. Однако он также готов рассмотреть и другие кандидатуры.

Бюро внутренней безопасности было создано десять лет назад. За это время оно провело 964 уголовных расследования, из которых 425 переданы в прокуратуру. Более 200 чиновников были осуждены.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс положительно оценил качество расследований IDB. Яунродзиньш также отметил рост числа дел, по которым назначаются реальные сроки заключения.

Несмотря на успехи в расследованиях, репутацию самого бюро омрачили несколько скандалов.

В 2021 году подозрения в преступлениях, связанных с бывшим начальником криминальной полиции Рижского региона Андреем Созиновым, расследовало не IDB, а Служба государственной безопасности.

В 2022 году вступил в силу обвинительный приговор в отношении бывшего старшего инспектора IDB Александра Беспалова.

Как выяснила программа De Facto, Беспалов в 2018-2019 годах требовал взятку в размере 26 тысяч евро от предпринимателя, который пытался вернуть долг в 200 тысяч евро за продажу металлолома.

Прокурор по этому делу Алдис Ласманис пояснил, что Беспалов представился "высокопоставленным полицейским", пообещав решить проблему бизнесмена. Кроме того, он планировал сыграть роль посредника во взяточничестве.

По данным De Facto, Беспалов пытался вовлечь в схему своего тогдашнего коллегу, главного инспектора IDB Гинта Гинтерса, который знал Андрея Созинова. Беспалов рассчитывал, что Созинов инициирует незаконную проверку в отношении должника, чтобы вынудить его вернуть деньги. Однако план провалился - Гинтерс сообщил о происходящем в KNAB.

В 2021 году, после увольнения Гинтерса из IDB, против него возбудили уголовное дело. Его подозревают в содействии своему сыну - тогда инспектору полиции - в разглашении материалов следствия. Дело уже передано в суд.

Осенью 2024 года истекает срок полномочий главы Государственной полиции Арманда Рукса. Министр внутренних дел готов предложить его кандидатуру на второй пятилетний срок.

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