После длительных обсуждений Министерство внутренних дел Латвии приняло решение сохранить Бюро внутренней безопасности (IDB) как самостоятельное учреждение и не присоединять его к Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Об этом сообщает программа De Facto Латвийского телевидения. Однако вопрос о новом руководителе IDB пока остается открытым.
Реформа следственных учреждений оставляет нерешенные вопросы
В декабре прошлого года Сенат Верховного суда отклонил жалобу бывшего главы IDB Валтерса Мурниекса на увольнение. Ожидается, что имя нового руководителя бюро будет объявлено до конца марта.
Два года назад Государственный контроль пришел к выводу, что в Латвии слишком много следственных учреждений, подчиняющихся разным ведомствам. Среди них - IDB, Государственная погранохрана (VRS), Управление мест заключения (IeVP), Служба внутреннего контроля Службы государственных доходов (VID IKD) и KNAB. При этом каждое из них обладает правом расследовать нарушения, совершенные собственными сотрудниками. Государственный контроль рекомендовал изменить эту систему.
С начала 2024 года KNAB получил полномочия расследовать преступления, связанные с VID IKB. Для этого в структуру бюро было введено 16 новых должностей. Однако из бывших сотрудников VID, которым предложили перейти на работу в KNAB, согласились только двое.
По словам заместителя главы KNAB Инеты Цируле, часть сотрудников осталась в VID IKB, а другая часть перешла в Налоговую и таможенную полицию.
Среди первых расследованных случаев - два эпизода дачи взяток сотрудникам таможни на пунктах пропуска в Терехово и Патерниеки:
- один водитель предлагал 100 евро за превышение допустимого веса груза,
- другой - 50 евро за провоз санкционных товаров.
Обоим назначены штрафы в размере 7400 евро.
Еще одно следственное подразделение VID - Налоговая и таможенная полиция - в следующем году выйдет из структуры ведомства и будет подчиняться министру финансов. Параллельно обсуждается возможность передачи этого подразделения Министерству внутренних дел. Глава МВД Рихард Козловскис ("Новое Единство") обещает рассмотреть этот вопрос в течение года.
С 2024 года IDB также получило полномочия расследовать преступления, совершенные сотрудниками Управления мест заключения.
Единственная структура, которая пока не передала свои следственные функции в IDB - Государственная погранохрана. Ее руководство считает, что у IDB уже сейчас есть полномочия расследовать нарушения в их ведомстве. Госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов объясняет, что на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на границе пока не время для изменений. В 2023 году Государственная погранохрана самостоятельно возбудила четыре уголовных дела против своих сотрудников.
Пока не исполнена и другая рекомендация Государственного контроля - передать все дела о коррупции, включая расследования IDB, в юрисдикцию KNAB. Член совета Государственного контроля Гатис Литвинс выразил надежду, что соответствующее решение будет принято до конца года.
Рассматривался вариант присоединения IDB к KNAB, однако этому воспротивились Министерство внутренних дел и Минюст, и в итоге было решено оставить структуры отдельными.
В декабре 2023 года Сенат Верховного суда признал законным увольнение бывшего главы IDB Валтерса Мурниекса, отклонив его жалобу. Теперь бюро наконец начнет поиск нового руководителя.
Министр внутренних дел положительно отзывается о нынешнем исполняющем обязанности главы IDB Игоре Яунродзиньше и не исключает его назначения. Однако он также готов рассмотреть и другие кандидатуры.
Бюро внутренней безопасности было создано десять лет назад. За это время оно провело 964 уголовных расследования, из которых 425 переданы в прокуратуру. Более 200 чиновников были осуждены.
Генеральный прокурор Юрис Стуканс положительно оценил качество расследований IDB. Яунродзиньш также отметил рост числа дел, по которым назначаются реальные сроки заключения.
Несмотря на успехи в расследованиях, репутацию самого бюро омрачили несколько скандалов.
- В 2021 году подозрения в преступлениях, связанных с бывшим начальником криминальной полиции Рижского региона Андреем Созиновым, расследовало не IDB, а Служба государственной безопасности.
- В 2022 году вступил в силу обвинительный приговор в отношении бывшего старшего инспектора IDB Александра Беспалова.
Как выяснила программа De Facto, Беспалов в 2018-2019 годах требовал взятку в размере 26 тысяч евро от предпринимателя, который пытался вернуть долг в 200 тысяч евро за продажу металлолома.
Прокурор по этому делу Алдис Ласманис пояснил, что Беспалов представился "высокопоставленным полицейским", пообещав решить проблему бизнесмена. Кроме того, он планировал сыграть роль посредника во взяточничестве.
По данным De Facto, Беспалов пытался вовлечь в схему своего тогдашнего коллегу, главного инспектора IDB Гинта Гинтерса, который знал Андрея Созинова. Беспалов рассчитывал, что Созинов инициирует незаконную проверку в отношении должника, чтобы вынудить его вернуть деньги. Однако план провалился - Гинтерс сообщил о происходящем в KNAB.
В 2021 году, после увольнения Гинтерса из IDB, против него возбудили уголовное дело. Его подозревают в содействии своему сыну - тогда инспектору полиции - в разглашении материалов следствия. Дело уже передано в суд.
Осенью 2024 года истекает срок полномочий главы Государственной полиции Арманда Рукса. Министр внутренних дел готов предложить его кандидатуру на второй пятилетний срок.
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