Глава МИД: Европе не хватает лидеров в вопросах безопасности

По мнению Браже, для укрепления безопасности Украины и всей Европы требуется больший вклад и активное лидерство со стороны европейских стран.

"Мой приоритет во множестве контактов с представителями США, Азии и других регионов, а также в различных дискуссиях - это безопасность Украины, усиление ее боеспособности и переговорных позиций. В то же время большой интерес вызвал латвийский опыт по противодействию кибератакам, атакам на критически важную подводную инфраструктуру и другим угрозам со стороны России", - рассказала министр.

Браже отметила, что Латвия в ходе конференции получила высокую оценку и была названа примером для других стран. В рамках НАТО Латвия находится в числе лидеров по уровню инвестиций в оборону и безопасность.

Позитивным министр назвала и тот факт, что высокопоставленные представители Евросоюза на конференции поддержали позицию, которую Латвия неоднократно отстаивала: займы и инвестиции в оборону не должны учитываться при расчете государственного долга.

Во время конференции прошли переговоры министров стран Северной Европы (NB8) с министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой. Также состоялась встреча глав МИД ЕС, где обсуждались дальнейшие меры поддержки Украины.

Браже приняла участие в нескольких дискуссиях, посвященных безопасности евроатлантического региона, защите критической инфраструктуры и укреплению НАТО.

Во всех переговорах министр уделяла особое внимание вопросам безопасности и перспективам экономического сотрудничества.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится уже 61 год. В 2025 году она собрала более 450 высокопоставленных участников со всего мира, включая глав государств, министров, представителей международных и неправительственных организаций, а также экспертов в сфере обороны, СМИ, науки и гражданского общества. Главная цель конференции - обсуждение актуальных вызовов в сфере глобальной безопасности.

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