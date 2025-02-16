В апреле 2023 года Министерство сообщения Латвии получило сигнал тревоги - анонимное сообщение о серьезных нарушениях в Latvijas Pasts. Автор жалобы утверждал, что госпредприятие не только не получает прибыли от коммерческих перевозок, но и терпит убытки, а также описал возможное преступление, на которое должны были немедленно отреагировать министерство и руководство почты: в условиях войны через Latvijas Pasts в Россию отправлялись санкционные товары. Такую информацию обнародовала программа Nekā personīga телеканала TV3.
ВИДЕО ⟩ Latvijas Pasts отправляла в Россию санкционные товары?
В распоряжении журналистов оказался полный текст жалобы, написанной (теперь уже бывшим) сотрудником отдела логистики коммерческих грузов Latvijas Pasts.
Он указывал, что начальник отдела Артурс Мелнис распоряжается ресурсами предприятия как личной собственностью, а среди подчиненных у него есть "вассалы" - приближенные лица.
Что именно утверждает автор жалобы:
- Приближенные клиенты получали особые тарифы, которые наносили убытки предприятию.
- Долгое время лоббировалась частная фирма, связанная с логистикой грузов.
- После 24 февраля 2022 года через почтовые грузы в Россию перевозились санкционные товары.
Цитаты из жалобы, отправленной в Минсообщения 17 апреля 2023 года:
"Есть свидетельства, что начальник отдела обходит санкции против России. Годами участвует в ралли "Дакар", чаще всего с гражданами РФ, организует поставки запчастей и других материалов в Россию даже в условиях санкций".
"Были случаи, когда грузовик загружался и, прежде чем закрыть кузов, подъезжал "вассал", загружал туда коробки с автозапчастями".
"После этого в отсутствие начальника водитель передавал курьеру наличные - сначала 450 евро, потом 500 евро. Такое невозможно без участия службы безопасности Latvijas Pasts".
"Есть информация, что товарные накладные изменяли или подделывали. Например, если в Россию везли бочки с гоночным топливом, на документах указывалось "масло" (эта информация - из телефонных разговоров)".
Согласно публичным данным, Артурс Мелнис действительно участвовал в ралли "Дакар", выступая за команду X-Raid. В 2021 году на латвийском портале Go for speed его упоминали как гонщика и человека, помогающего российским пилотам с поставкой запчастей.
После получения жалобы Минсообщения не передало ее правоохранителям, а отправило обратно в Latvijas Pasts, чтобы с ней разобралось само руководство предприятия.
В результате Мелнис узнал о жалобе, а уже на следующий день его уволили, но не за нарушение правил, а потому что он "нашел другое место работы".
Только спустя месяц после поступления жалобы предприятие создало комиссию для проверки информации.
Тем временем Мелнис решил не быть единственным фигурантом расследования и обнародовал новые схемы, связанные с Latvijas Pasts.
Он пригласил на секретную встречу одного из членов правления компании и рассказал о масштабном мошенничестве.
По словам Мелниса, одна из давних партнерских компаний Latvijas Pasts - SIA Transport Partners - систематически выставляла фиктивные счета за перевозки, которые почта никогда не заказывала.
Проверить это было невозможно, поскольку в компании не существовало системы сверки накладных с маршрутными листами и GPS-данными.
Только за несколько месяцев Transport Partners незаконно получила более 60 000 евро (61 935,18 евро без НДС). Владельцем этой компании является Эдгарс Кохс.
Диалог из записи, сделанной 8 июня 2023 года:
Артурс Мелнис, бывший начальник отдела логистики Latvijas Pasts:
"С одной стороны, мне все равно, потому что я всего лишь пешка. Но я - связующая пешка".
Кристапс Круминьш, бывший член правления Latvijas Pasts:
"Ты понимаешь, что это уже получило огласку? Дело пойдет в полицию".
Мелнис:
"Вопрос в том, насколько громко".
Круминьш:
"Не знаю. Но это не закончится просто возвратом денег".
Мелнис:
"Я встречался с Кохсом, объяснил ему ситуацию. Он готов вернуть деньги, но только если об этом никто не узнает".
Была ли в схеме замешана верхушка Latvijas Pasts?
Мелнис утверждает, что мошенничество с поддельными счетами не ограничивалось одной фирмой и могло происходить и в других отделах Latvijas Pasts.
Из записи разговора:
Круминьш:
"Ты написал "Экспресс-почта", "коммерческие грузы". Указал Юрия, Эдгара… Ты знаешь, сколько из этого идет Марцису (Вилцансу - председателю правления Latvijas Pasts)?"
Мелнис:
"Не знаю".
Круминьш:
"Но ты уверен, что идет?"
Мелнис:
"Это говорили перевозчики".
Круминьш:
"Ты намекаешь, что помимо денег, у него есть какие-то "услуги"?"
Мелнис:
"Совместная охота, катание на лодках…"
Марцис Вилцанс возглавлял Latvijas Pasts с 2016 года. В 2023 году он покинул пост без скандала - против него не было выдвинуто обвинений.
Но уже в 2025 году он занял новую должность в совете госкомпании Pasažieru vilciens.
Министр сообщения Каспарс Бришкенс утверждает, что только сейчас впервые слышит об этой жалобе. Он пообещал пересмотреть процесс назначения Вилцанса.
Что с расследованием?
В Latvijas Pasts провели внутренний аудит, выявили нарушения в расчетах за перевозки и подали заявление в полицию. Однако по факту перевозки санкционных товаров в Россию не было возбуждено ни одного дела.
"Прямых доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности не найдено".
Вывод: кто понес ответственность?
- Мелнис уволен, но не привлечен к ответственности.
- Кохс (владелец Transport Partners) вернул деньги, чтобы избежать скандала.
- Вилцанс не только не понес наказание, но и получил новую высокую должность в госкомпании.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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