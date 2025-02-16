ВИДЕО Latvijas Pasts отправляла в Россию санкционные товары?

"Есть информация, что товарные накладные изменяли или подделывали. Например, если в Россию везли бочки с гоночным топливом, на документах указывалось "масло" (эта информация - из телефонных разговоров)".

Согласно публичным данным, Артурс Мелнис действительно участвовал в ралли "Дакар", выступая за команду X-Raid. В 2021 году на латвийском портале Go for speed его упоминали как гонщика и человека, помогающего российским пилотам с поставкой запчастей.

После получения жалобы Минсообщения не передало ее правоохранителям, а отправило обратно в Latvijas Pasts, чтобы с ней разобралось само руководство предприятия.

В результате Мелнис узнал о жалобе, а уже на следующий день его уволили, но не за нарушение правил, а потому что он "нашел другое место работы".

Только спустя месяц после поступления жалобы предприятие создало комиссию для проверки информации.

Тем временем Мелнис решил не быть единственным фигурантом расследования и обнародовал новые схемы, связанные с Latvijas Pasts.

Он пригласил на секретную встречу одного из членов правления компании и рассказал о масштабном мошенничестве.

По словам Мелниса, одна из давних партнерских компаний Latvijas Pasts - SIA Transport Partners - систематически выставляла фиктивные счета за перевозки, которые почта никогда не заказывала.

Проверить это было невозможно, поскольку в компании не существовало системы сверки накладных с маршрутными листами и GPS-данными.