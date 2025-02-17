Кандидат в канцлеры ФРГ от "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель в интервью Bild выступила за восстановление экономических связей с Россией и немедленную высылку из страны преступников и нелегальных мигрантов.
Лидер АдГ выступила за "очень хорошие отношения" с Россией
В воскресенье, 16 февраля, в издании Bild вышло интервью кандидата в канцлеры Германии от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel). В нем она, в частности, высказывается однозначно в пользу восстановления экономических связей с РФ.
"Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями. (...) Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с крупными державами. В том числе это и Россия. (...) Еще два года назад мы получали дешевый природный газ из России через "Северный поток". (...) Мы хотим положить конец политике санкций, которая, прежде всего, наносит ущерб нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", - заявила 46-летняя Вайдль.
В ответ на замечание интевьюера о том, что кандидат в канцлеры от АдГ не критикует РФ, Вайдель сказала: "Дональд Трамп этого тоже не делает. Нам нужно сесть за стол переговоров. (...) Я считаю это серьезной политикой". Она также высказалась в пользу достижения "взаимопонимания" с Китаем и США как с "крупнейшими и по-прежнему самыми важными торговыми партнерами" Германии.
Выступая на предвыборном съезде "Альтернативы для Германии" в саксонском городе Риза 11 января Вайдель пообещала, что, если АдГ удастся прийти к власти в стране в результате досрочных выборов в бундестаг 23 февраля, работа газопровода "Северный поток" будет возобновлена.
Вайдель и АдГ о "реэмиграции"
В том же интервью Вайдель заявила, что термин "реэмиграция", который часто используют члены "Альтернативы для Германии", означает "восстановление закона и порядка" путем немедленной высылки из ФРГ нелегальных мигрантов и преступников. "Мы говорим очень ясно: мы должны закрыть наши границы и не впускать нелегальных иммигрантов", - подчеркнула она.
При этом лидер АдГ уточнила, что не говорит о высылке всех жителей Германии с миграционным прошлым: "Людям, которые приезжают сюда на работу, которые платят здесь налоги, здесь очень рады. Мы также рады предоставить им гражданство". Когда журналист указал, что некоторые последователи крайне правой идеологии трактуют термин "реэмиграция" иначе, Вайдель ответила: "Мне совершенно все равно, что говорят другие. То, что я вам говорю, имеет значение".
На упомянутом выше предвыборном съезде партии Вайдель заявила на съезде о необходимости "масштабной репатриации" мигрантов из ФРГ, выхода из системы предоставления убежища ЕС и разворачивания прямо на границах "всех, кто путешествует без документов".
В ноябре 2023 года, по данным расследовательской сети Correctiv, некоторые политики из "Альтернативы для Германии", неонацисты и предприниматели провели тайную встречу под Берлином, на которой обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов людей, в том числе соискателей убежища, иностранцев с правом на проживание в ФРГ и немецких граждан с миграционными корнями. В январе, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, глава фракции АдГ в ландтаге Баварии Катрин Эбнер-Штайнер высказалась за немедленную высылку из Германии украинских беженцев.
Вайдель об энергетической политике
Кандидат в канцлеры от АдГ также пообещала отменить налог на выбросы CO2 и Закон о возобновляемой энергетике, принятый в 2014 году - по оценке Вайдель, он обошелся Германии "примерно в 500 млрд евро". По ее словам, отмена субсидий на "нерентабельные" возобновляемые источники энергии принесет бюджету ФРГ "почти триллион евро".
"Мы выступаем за энергетическую открытость и рыночную экономику, в том числе на рынке энергоносителей. Это означает, что атомные электростанции, ветроэнергетика и солнечные батареи могут быть обоснованно включены в инвестиционный расчет. Мы больше ничего не хотим", - утверждает Вайдель в интервью. Политику развития "зеленой" энергетики и отказа от АЭС при канцлере Ангеле Меркель (Anhel Merkel) она назвала "полным непрофессионализмом".
На съезде в Ризе в январе она, между тем, говорила о необходимости сноса в Германии ветряных электростанций как "мельниц позора" и выхода ФРГ из Парижского соглашения по климату.
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