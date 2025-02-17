Лидер АдГ выступила за "очень хорошие отношения" с Россией

Выступая на предвыборном съезде "Альтернативы для Германии" в саксонском городе Риза 11 января Вайдель пообещала, что, если АдГ удастся прийти к власти в стране в результате досрочных выборов в бундестаг 23 февраля, работа газопровода "Северный поток" будет возобновлена.

Вайдель и АдГ о "реэмиграции"

В том же интервью Вайдель заявила, что термин "реэмиграция", который часто используют члены "Альтернативы для Германии", означает "восстановление закона и порядка" путем немедленной высылки из ФРГ нелегальных мигрантов и преступников. "Мы говорим очень ясно: мы должны закрыть наши границы и не впускать нелегальных иммигрантов", - подчеркнула она.

При этом лидер АдГ уточнила, что не говорит о высылке всех жителей Германии с миграционным прошлым: "Людям, которые приезжают сюда на работу, которые платят здесь налоги, здесь очень рады. Мы также рады предоставить им гражданство". Когда журналист указал, что некоторые последователи крайне правой идеологии трактуют термин "реэмиграция" иначе, Вайдель ответила: "Мне совершенно все равно, что говорят другие. То, что я вам говорю, имеет значение".

На упомянутом выше предвыборном съезде партии Вайдель заявила на съезде о необходимости "масштабной репатриации" мигрантов из ФРГ, выхода из системы предоставления убежища ЕС и разворачивания прямо на границах "всех, кто путешествует без документов".