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Утром в понедельник в Иманте были зафиксированы перебои с электроснабжением

Обновлено 17 февраля 2025, 10:21
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Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: kennyferguson, CC BY-NC-SA 2.0

Утром в понедельник нарушено электроснабжение примерно у 3500 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls в рижском микрорайоне Иманта, сообщили в компании. К 10 утра электроснабжение было восстановлено.

Напомним, в понедельник в 8:07 в электросети среднего напряжения было зафиксировано технологическое нарушение, которое повлияло на электроснабжение около 3500 клиентов в районе проспекта Курземес, Ригондас гатве, улиц Клейсту и Слокас в Риге, сообщает агентство LETA.

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