Утром в понедельник в Иманте были зафиксированы перебои с электроснабжением

Напомним, в понедельник в 8:07 в электросети среднего напряжения было зафиксировано технологическое нарушение, которое повлияло на электроснабжение около 3500 клиентов в районе проспекта Курземес, Ригондас гатве, улиц Клейсту и Слокас в Риге, сообщает агентство LETA.