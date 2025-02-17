Утром в понедельник нарушено электроснабжение примерно у 3500 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls в рижском микрорайоне Иманта, сообщили в компании. К 10 утра электроснабжение было восстановлено.
Утром в понедельник в Иманте были зафиксированы перебои с электроснабжением
Напомним, в понедельник в 8:07 в электросети среднего напряжения было зафиксировано технологическое нарушение, которое повлияло на электроснабжение около 3500 клиентов в районе проспекта Курземес, Ригондас гатве, улиц Клейсту и Слокас в Риге, сообщает агентство LETA.
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