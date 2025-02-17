Рядом с остановкой общественного транспорта "Стадион Даугава", где ежедневно пешком передвигаются сотни человек, утром 13 февраля в дерево врезался черный BMW.

От удара серьезно пострадала передняя часть автомобиля - сломан бампер, выбита фара с левой стороны, сломано колесо. Сотрудники находящегося рядом магазина заметили аварию после громкого удара.

Судя по следам машины, оставшимся на газоне, можно прийти к выводу, что водитель, скорее всего, поворачивая с улицы Пернавас на улицу Аугуста Деглава, попробовал дрифтовать. В ходе расследования полиция выяснила, что водитель сел за руль без прав.

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