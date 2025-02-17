В Риге, в Гризинькалнсе, на улице Аугуста Деглава водитель BMW ехал слишком быстро и на одном из перекрестков попал в аварию, врезавшись в дерево. Выйдя из машины, водитель отправился в ближайший магазинчик за кофе, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ На улице Деглава в Риге водитель врезался в дерево. После чего пошел в магазин за кофе
Рядом с остановкой общественного транспорта "Стадион Даугава", где ежедневно пешком передвигаются сотни человек, утром 13 февраля в дерево врезался черный BMW.
От удара серьезно пострадала передняя часть автомобиля - сломан бампер, выбита фара с левой стороны, сломано колесо. Сотрудники находящегося рядом магазина заметили аварию после громкого удара.
Судя по следам машины, оставшимся на газоне, можно прийти к выводу, что водитель, скорее всего, поворачивая с улицы Пернавас на улицу Аугуста Деглава, попробовал дрифтовать. В ходе расследования полиция выяснила, что водитель сел за руль без прав.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!