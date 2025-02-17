Польша не собирается размещать свой контингент в Украине

"Это не обсуждается, так как обязанность Польши в НАТО - защищать восточный фланг, то есть, свою территорию", - сказал министр.

Сикорский возражает и против выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским идеи о создании армии Евросоюза.

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"Я считаю, что нам нужно быть внимательнее с этим термином, так как разные люди понимают это по-разному. Если понимать под этим объединение армий, то этого не произойдет", - сказал министр.

В то же время он указал, что всегда выступал за то, чтобы Европа и ЕС развивали свою обороноспособность.

"Если США хотят, чтобы мы делали больше в сфере обороноспособности, должен быть не только национальный компонент, компонент НАТО, но, я думаю, и компонент ЕС, европейские субсидии оборонной промышленности для увеличения наших производственных возможностей, а также европейские силы, достойные этого названия", - заявил Сикорский.

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