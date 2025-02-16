Польша против создания единой европейской армии

"Мы должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают его по-разному. Если речь идет об объединении национальных армий - этого не будет. Но я поддерживаю развитие оборонных возможностей Евросоюза", - цитирует министра агентство Reuters.

Сикорский отметил, что Евросоюз уже предпринимает шаги в этом направлении, создавая усиленную бригаду. В то же время он подчеркнул, что укрепление европейской обороны должно включать как национальный, так и общеевропейский компоненты.

"Если США хотят, чтобы мы усиливали свою оборону, это должно быть не только национальное измерение, но и компонент НАТО. Однако я также говорю о европейском измерении - субсидиях ЕС для оборонной промышленности, которые позволят расширить наши производственные возможности", - пояснил глава польского МИД.

Отдельно он подчеркнул, что Варшава не рассматривает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Основная обязанность Польши в рамках НАТО, напомнил министр, - защита восточного фланга альянса, то есть собственной территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал ЕС создать собственные вооруженные силы. Он выразил обеспокоенность возможным снижением американской поддержки Европы и заявил, что континенту необходимо самостоятельно усиливать свою оборону.

"Европе нужна своя армия. Европейская армия. Я действительно считаю, что время пришло. Нужно создавать вооруженные силы Европы", - заявил Зеленский.

Он также предложил использовать украинскую армию как основу для формирования таких войск.

"Без Вооруженных сил Украины европейская армия не сможет остановить Россию. Это реальность. У нашей армии есть современный боевой опыт, но ее усилий недостаточно", - подчеркнул президент.

При этом Зеленский добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО "никогда не будет снят с повестки дня".

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