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В третью годовщину полномасштабной войны в Риге пройдет шествие в поддержку Украины

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Шествие "Путь света для Украины"
Шествие "Путь света для Украины" Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA/

24 февраля, в третью годовщину начала развязанной Россией войны в Украине, в Риге пройдет акция памяти и поддержки "Путь света для Украины", сообщили агентству LETA в благотворительном обществе Tavi draugi.

Организация приглашает всех желающих принять участие в акции и принести с собой источники света - смартфоны, карманные фонарики, свечи, факелы и т. д.

Акция начнется со сбора на Домской площади в 17:30 и завершится совместным шествием к памятнику Свободы. Начало мероприятия планируется в 18 часов, а шествие - с 18:05 до 18:30. Оно завершится исполнением гимнов Латвии и Украины.

В течение всего дня с 9:00 у памятника Свободы будет проходить акция поддержки "Вместе до победы!", в рамках которой будут работать пункт сбора пожертвований, мастерская открыток "Письма мира", а также сувенирная лавка.

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