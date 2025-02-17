Организация приглашает всех желающих принять участие в акции и принести с собой источники света - смартфоны, карманные фонарики, свечи, факелы и т. д.

Акция начнется со сбора на Домской площади в 17:30 и завершится совместным шествием к памятнику Свободы. Начало мероприятия планируется в 18 часов, а шествие - с 18:05 до 18:30. Оно завершится исполнением гимнов Латвии и Украины.

В течение всего дня с 9:00 у памятника Свободы будет проходить акция поддержки "Вместе до победы!", в рамках которой будут работать пункт сбора пожертвований, мастерская открыток "Письма мира", а также сувенирная лавка.

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