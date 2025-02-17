Вечером в субботу, 15 февраля, в результате обширного пожара в жилом доме в Мадонском крае погиб один человек, еще один пострадал, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Трагедия в Мадонском крае: на выходных в пожаре погиб ребенок; бабушка в больнице
Вызов на место происшествия VUGD получила в 21:32. Площадь пожара в двухэтажном доме составила 200 квадратных метров. Работы по тушению были полностью завершены в 5:58 в воскресенье.
Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, пожар произошел в Праулиенской волости Мадонского края, в огне погибла пятилетняя девочка.
По неофициальной информации, пожар мог начаться из-за отопительного устройства. Когда пламя уже охватило часть здания, бабушка девочки пыталась найти внучку в задымленных помещениях, но не смогла. Женщина получила ожоги и спаслась сама. В данный момент пенсионерка находится в больнице под надзором медиков.
В понедельник, 17 февраля, полиция сообщила, что начат уголовный процесс, причины возгорания выясняются.
Известно, что семья не попадала в поле зрения полиции.
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