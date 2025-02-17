Вызов на место происшествия VUGD получила в 21:32. Площадь пожара в двухэтажном доме составила 200 квадратных метров. Работы по тушению были полностью завершены в 5:58 в воскресенье.

Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, пожар произошел в Праулиенской волости Мадонского края, в огне погибла пятилетняя девочка.

По неофициальной информации, пожар мог начаться из-за отопительного устройства. Когда пламя уже охватило часть здания, бабушка девочки пыталась найти внучку в задымленных помещениях, но не смогла. Женщина получила ожоги и спаслась сама. В данный момент пенсионерка находится в больнице под надзором медиков.

В понедельник, 17 февраля, полиция сообщила, что начат уголовный процесс, причины возгорания выясняются.

Известно, что семья не попадала в поле зрения полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!