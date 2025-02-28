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Антон Иоков о нежелании играть на Первом канале, шоу "Овощевоз" и Беларуси

В чем фишка?
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Фото: Instagram/ коллаж TVNET

"Гражданская позиция и игра в телевизионном "Что? Где? Когда?" - они плохо сочетаются", - говорит бывший знаток "Что? Где? Когда?", а ныне участник YouTube-шоу "Овощевоз" Антон Иоков, который стал новым гостем передачи TVNET+ "В чем фишка?". 

В беседе с журналистом Раисой Блуменфелде Антон Иоков рассказал, как он оказался на Первом канале и что из себя представляет эта игра.

"Прямой эфир - это большой адреналин. Скрашивает то, что ты не один. Тут важно, что это командный спорт и вы друг друга поддерживаете, безусловно", - вспоминает Антон свое участие в команде Бориса Белозерова.

В 2020 году знаток пропал с телеэкрана не только в РФ, но и в Беларуси. 

Видео: Фрагмент передачи "В чем фишка?" с Антоном Иоковым

"Я же играл в Беларуси и в России в 2020 году. В Беларуси по личным причинам перестал играть, скажем так. И видно, что моя команда тоже...

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