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Любовь принесла победу? Участник "Евровидения-2025" от Эстонии привел на выступление свою девушку из России

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Томми Кэш
Томми Кэш Фото: Konstantin Sednev

В минувшие выходные на Unibet Arena в Таллинне прошёл грандиозный финал конкурса Eesti Laul, в котором победу одержал Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, а это значит, что он отправится на "Евровидение", где представит свою страну. Поддержать рэпера в финале национального конкурса пришла его девушка, передает портал Limon.

В мае прошлого года появились слухи, что сердце рэпера Томми Кэша принадлежит российской модели, работающей во французском модельном агентстве.

Хотя пара официально не подтверждала свои отношения, теперь они сделали серьезный шаг, появившись рука об руку на финале Eesti Laul-2025, который прошёл на Unibet Arena. Там Томми выступил с песней Espresso Macchiato.

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