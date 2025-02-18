В минувшие выходные на Unibet Arena в Таллинне прошёл грандиозный финал конкурса Eesti Laul, в котором победу одержал Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, а это значит, что он отправится на "Евровидение", где представит свою страну. Поддержать рэпера в финале национального конкурса пришла его девушка, передает портал Limon.