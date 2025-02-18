Папа Франциск госпитализирован в тяжелом состоянии

88-летний понтифик 14 февраля заболел бронхитом, после чего врачи приняли решение о его госпитализации. Однако спустя несколько дней состояние Франциска существенно ухудшилось.

По данным Святого престола, у него была диагностирована полимикробная инфекция дыхательных путей, что потребовало пересмотра тактики лечения. В официальном заявлении ситуация охарактеризована как "сложная клиническая".

По информации пресс-службы Ватикана, Папа Франциск остается в больнице и пройдет необходимый курс лечения.

Из-за предписанного врачами полного покоя он не смог провести традиционную воскресную молитву 16 февраля.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни подчеркнул, что несмотря на болезнь, понтифик сохраняет "хорошее расположение духа".

Проблемы со здоровьем глав католической церкви нередко становились причиной изменений в управлении Ватиканом.

Так, предшественник Франциска, Бенедикт XVI, в 2013 году добровольно оставил пост, ссылаясь на ухудшение самочувствия, мешавшее ему исполнять обязанности.

На момент отречения ему было 85 лет, а спустя девять лет он скончался. Это было первое подобное решение за более чем 500 лет.

Будет ли обсуждаться возможность ухода Папы Франциска в отставку, пока неизвестно.

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