В Риге при пожаре погиб человек

Пожарные прибыли на вызов в одноэтажный жилой дом в Курземском районе Риги, где в одной из квартир горели бытовые вещи и пол на площади семь квадратных метров.

В ходе тушения было обнаружено тело погибшего.

В Ропажском крае спасатели получили вызов в поселок Гаркалне. Там в двухэтажном частном доме загорелись обогреватель и матрас на площади четыре квадратных метра.

Один человек пострадал и был передан медикам.

В Риге, на улице Йезупа Ранцана, в лед на Даугаве провалился человек.

К счастью, его успели вытащить из воды до прибытия спасателей.

За минувшие 24 часа пожарно-спасательная служба получила 41 вызов, из них:

6 на тушение пожаров,

26 на спасательные работы,

9 оказались ложными тревогами.

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