Вечером в понедельник в Риге произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD).
В Риге при пожаре погиб человек
Пожарные прибыли на вызов в одноэтажный жилой дом в Курземском районе Риги, где в одной из квартир горели бытовые вещи и пол на площади семь квадратных метров.
В ходе тушения было обнаружено тело погибшего.
В Ропажском крае спасатели получили вызов в поселок Гаркалне. Там в двухэтажном частном доме загорелись обогреватель и матрас на площади четыре квадратных метра.
Один человек пострадал и был передан медикам.
В Риге, на улице Йезупа Ранцана, в лед на Даугаве провалился человек.
К счастью, его успели вытащить из воды до прибытия спасателей.
За минувшие 24 часа пожарно-спасательная служба получила 41 вызов, из них:
- 6 на тушение пожаров,
- 26 на спасательные работы,
- 9 оказались ложными тревогами.
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