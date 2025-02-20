Ведущая и юмористка Татьяна Лазарева в эфире программы "Кто вам платит?" оценила то, как российская власть делает подростков все более аполитичными, и рассказала о своем отношении к Дональду Трампу и Алексею Навальному.
Татьяна Лазарева: Навальный был настоящим героем
Многим людям не удается до конца повзрослеть, и иногда это заметно даже в политиках.
"Вообще, это такая палка о двух концах. С одной стороны, во взрослых людях мне очень нравятся "детские" качества. Это какое-то любопытство, готовность поиграть. Но, конечно, есть и другая сторона, когда взрослый человек по-прежнему не отдает себе отчет в том, что он ответственен за многое.
И, конечно, если речь идет о Трампе, то там очень подозрительно мне как раз то, что человек играется. Нет какой-то взвешенности, какой-то ответственности. Мне не хватает этого", - признается Лазарева.
В России политика входит и в жизнь детей. Так, несколько дней назад была предложена инициатива создания списка "разрешенных имен". "Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками", - заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Тут ограничение, знаете, такое одностороннее. То есть Пельменем, допустим, или Стулом называть нельзя. А вот Россией наверняка можно. Или там Путинией какой-нибудь. То есть вот тут у меня вопрос - а судьи кто?" - возражает Лазарева.
К сожалению, российская современность делает подростков куда более аполитичными.
"Конечно, я это замечаю. Хотя действительно у нас с вами оптика такая немножечко смешанная. Мы все это видим не изнутри. И я вижу очень много подтверждений тому, что есть люди, которые тем не менее против войны. Но людям становится страшно чем-то заниматься. И плюс еще, конечно, Навальный давал надежду, он давал какой-то оптимизм и взгляд в будущее. А сейчас все эти "разговоры о важном" не дают перспектив, они не дают понимания, к чему мы движемся. Вот поэтому у людей и угасает интерес", - отмечает Татьяна.
16 февраля исполнился ровно год со дня убийства Алексея Навального. Ведущая признается, что восхищается его решением вернуться в Россию.
"Леша был прав. И Леша, и Илюша Яшин говорили, что если ты занимаешься политикой в России, то ты должен быть в России. В нашей ситуации это значит, что ты будешь сидеть в тюрьме. На такой поступок пойти могут не все. Нужно обладать определенным героизмом. А в случае с Алексеем это не определенный героизм, а самый настоящий. И, конечно, чудовищная несправедливость в том, что Леша не дожил и у него нет шанса посмотреть, как это все изменится", - сказала Лазарева.
Интервью Татьяны Лазаревой целиком вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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