Татьяна Лазарева: Навальный был настоящим героем

К сожалению, российская современность делает подростков куда более аполитичными.

"Конечно, я это замечаю. Хотя действительно у нас с вами оптика такая немножечко смешанная. Мы все это видим не изнутри. И я вижу очень много подтверждений тому, что есть люди, которые тем не менее против войны. Но людям становится страшно чем-то заниматься. И плюс еще, конечно, Навальный давал надежду, он давал какой-то оптимизм и взгляд в будущее. А сейчас все эти "разговоры о важном" не дают перспектив, они не дают понимания, к чему мы движемся. Вот поэтому у людей и угасает интерес", - отмечает Татьяна.

16 февраля исполнился ровно год со дня убийства Алексея Навального. Ведущая признается, что восхищается его решением вернуться в Россию.

"Леша был прав. И Леша, и Илюша Яшин говорили, что если ты занимаешься политикой в России, то ты должен быть в России. В нашей ситуации это значит, что ты будешь сидеть в тюрьме. На такой поступок пойти могут не все. Нужно обладать определенным героизмом. А в случае с Алексеем это не определенный героизм, а самый настоящий. И, конечно, чудовищная несправедливость в том, что Леша не дожил и у него нет шанса посмотреть, как это все изменится", - сказала Лазарева.

Интервью Татьяны Лазаревой целиком вы можете прочитать и посмотреть здесь:

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