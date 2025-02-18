Мост будет уникальным по европейским меркам, так как высота пролетных конструкций будет сравнительно небольшой относительно его длины.

В феврале 2025 года завершено проектирование двух ключевых объектов трассы - второго пункта технического обслуживания в районе Скулте и интермодального логистического центра в Саласпилсе.

11 февраля правительство Латвии одобрило перераспределение 3,345 млн евро из бюджета Министерства сообщения на покрытие косвенных расходов Rail Baltica.

По последним данным RB Rail, стоимость первой очереди строительства Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд приходится на Латвию. Благодаря оптимизации технических решений возможна экономия до 400 млн евро.

Общая стоимость проекта может достичь 23,8 млрд евро. В 2017 году прогнозировалось, что проект обойдется в 5,8 млрд евро.

Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект в истории Балтии. Он предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм) от Таллинна до границы Литвы и Польши.

В дальнейшем эта ветка соединит страны Балтии с общей сетью железных дорог Европы. Общая протяженность линии - 870 км. Максимальная скорость поездов - 240 км/ч.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!