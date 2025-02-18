В рамках проекта Rail Baltica единственный пока опорный столб нового железнодорожного моста через Даугаву был наконец соединен с береговыми конструкциями. Об этом сообщает корреспондент портала TVNET.
Пока возведен только один опорный столб, который находится рядом с существующим Железнодорожным мостом в Риге.
Его строительство началось в марте 2024 года. Работы велись с баржи с использованием специального оборудования. На первом этапе строительства погружали шпунтовые стены, в этом участвовали водолазы.
Подрядчики заверяли, что строительство не помешает навигации на других пролетах реки, но ограничения действуют в районе возведения нового опорного столба.
Общая стоимость моста может достичь 100 миллионов евро.
Галерея: Как начиналось строительство моста через Даугаву
Согласно информации Министерства сообщения Латвии (SM), будущий мост будет выглядеть так:
- Конструкция из железобетона с изящными архитектурными линиями.
- Не изменит панораму Риги и не закроет вид на существующий мост.
- Длина - 1,15 км, ширина - почти 17 метров.
- 15 пролетов, расстояние между новым и старым мостами - 5-10 метров.
- Два железнодорожных пути европейского стандарта (1435 мм).
- Выделенная полоса для пешеходов и велосипедистов.
Галерея: Как будет выглядеть новый железнодорожный мост через Даугаву?
Мост пройдет от улицы Ластадияс, пересечет Даугаву, остров Закюсала и Малую Даугаву, а затем выйдет к улице Мукусалас.
Мост будет уникальным по европейским меркам, так как высота пролетных конструкций будет сравнительно небольшой относительно его длины.
В феврале 2025 года завершено проектирование двух ключевых объектов трассы - второго пункта технического обслуживания в районе Скулте и интермодального логистического центра в Саласпилсе.
11 февраля правительство Латвии одобрило перераспределение 3,345 млн евро из бюджета Министерства сообщения на покрытие косвенных расходов Rail Baltica.
По последним данным RB Rail, стоимость первой очереди строительства Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд приходится на Латвию. Благодаря оптимизации технических решений возможна экономия до 400 млн евро.
Общая стоимость проекта может достичь 23,8 млрд евро. В 2017 году прогнозировалось, что проект обойдется в 5,8 млрд евро.
Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект в истории Балтии. Он предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм) от Таллинна до границы Литвы и Польши.
В дальнейшем эта ветка соединит страны Балтии с общей сетью железных дорог Европы. Общая протяженность линии - 870 км. Максимальная скорость поездов - 240 км/ч.
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