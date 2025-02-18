В такой ситуации, продолжил Зеленский, он был хотел избежать "совпадений". "Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. - Ред.) будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, что партнеры о нас подумают. Мы совершенно честны, открыты. Я не хочу совпадений. И потому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии, у меня хорошие отношения с его королевским величеством Мухаммедом и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевской области россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с россиянами не было".

"Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", - подчеркнул президент.

Переговоры США и России в Эр-Рияде

На переговорах российской и американской делегации в Саудовской Аравии обсуждалась возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам встречи стороны также договорились назначить переговорщиков для обсуждения завершения войны России в Украине.

В Госдепе накануне призвали рассматривать встречу с российской делегацией не как начало "переговоров" по ​​Украине, а как продолжение телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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