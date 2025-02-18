Школьников из разных школ подозревают в использовании искусственного интеллекта на олимпиадах

У Государственного центра содержания образования возникла уверенность, что конкретные школьники могли использовать помощь искусственного интеллекта. Решение еще можно оспорить, однако уже теперь ясно, что создателям содержания учебных олимпиад все больше нужно думать над вопросами безопасности.

Представитель центра Маия Бутлере-Берзиня подчеркнула, что создатели заданий на олимпиадах имеют большой опыт, и уже в прошлом году были сигналы, что во время выполнения работ были использованы вспомогательные устройства.

В данный момент центр не раскрывает, по поводу каких конкретных олимпиад возникли подозрения.

В центре отметили, что на олимпиадах государственного уровня, где задания выполняются очно в Риге, таких случаев замечено не было, однако совсем иная ситуация на региональных олимпиадах, которые все чаще проходят удаленно при помощи компьютера.

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