Видео В Иманте водитель сбил человека на пешеходном переходе и скрылся

Житель многоквартирного дома Марцис, окна которого выходят прямо на проезжую часть проспекта, зафиксировал на камеру своего мобильного телефона работу оперативных служб у пешеходного перехода.

Мужчина часто становится свидетелем дорожно-транспортных происшествий, которые, по его словам, на этом конкретном переходе случаются регулярно:

"Выглядело так, будто человека задели или сбили, а водитель, возможно, скрылся. На месте была скорая помощь и полиция", - поделился мужчина.

В полиции пояснили, что неизвестный водитель сбил человека на электросамокате и скрылся с места происшествия.

Марцис добавляет, что опасные ситуации, нередко перерастающие в столкновения, возникают в основном из-за интенсивного движения и в темное время суток:

"Главная проблема в том, что все едут очень быстро - минимум 70 км/ч. Там, где переход, велосипедисты и самокатчики проезжают на высокой скорости. Я бы предложил установить барьеры", - поделился очевидец.

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