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Видео Жители нескольких микрорайонов беспокоятся о безопасности в чрезвычайной ситуации

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

Жителям Вецмилгрависа, Вецдаугавы, Вецаки и Мангальсалы есть повод беспокоиться за свою безопасность в случае чрезвычайной ситуации, так как они находятся словно в мешке, рассказывает рижанин Нормунд в программе Bez Tabu.

Эти районы соединены с остальной столицей всего одной автомобильной дорогой. Нормунд считает, что этого недостаточно, потому что в случае чрезвычайной ситуации жители не смогут эвакуироваться из своих домов.

Для того чтобы покинуть северные районы Риги, необходима еще одна дорога, и жители изучили, где ее можно было бы построить.

"Если в мирное время это всего лишь неудобство для жителей, то в чрезвычайной ситуации этот мешок сразу же закрывается", - комментирует ситуацию Нормунд.

Руководитель Рижского управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсонс также согласен с тем, что почти 24 тысячи жителей этих районов действительно находятся словно в мешке, и решение этой проблемы является одним из приоритетных вопросов гражданской защиты.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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