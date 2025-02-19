Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сегодня, 19 февраля, примет участие в организованной для обсуждения европейской безопасности и поддержки Украины президентом Франции Эммануэлем Макроном неформальной встрече европейских лидеров.
Силиня примет участие во втором раунде переговоров, организованных Макроном
Это будет вторая неформальная встреча, которую на этой неделе организует президент Франции. В предыдущей встрече участвовал более узкий круг лидеров европейских стран, и лидеров стран Балтии на них не было, а интересы стран Балтии и Скандинавии представляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Президент США Дональд Трамп в начале февраля удивил и Украину, и европейских союзников, заявив, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с лидером российского режима Владимиром Путиным, в котором они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении начатой Россией войны против Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон затем собрал у себя в Париже лидеров самых влиятельных европейских стран, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы. В неформальной встрече в Париже в начале недели приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после первого заседания заявила, что Россия теперь представляет угрозу для всей Европы. Война в Украине была за "имперские мечты России, за создание более сильной и большой России, и я не думаю, что она остановится на Украине", - сказала Фредериксен журналистам.
Она также предостерегла США от попыток договориться о скором перемирии, которое дало бы России возможность "вновь мобилизоваться, напасть на Украину или другую страну в Европе".
Премьер-министр Польши Дональд Туск после совещания отметил, что отношения Европы с США входят в новую фазу и Европа это осознает.
"Каждый участник этого совещания осознает, что трансатлантические отношения, альянс НАТО и наша дружба с Соединенными Штатами вошли в новую фазу. Мы все это видим", - заявил Туск.
"Это совещание подтвердило: наши европейские партнеры осознают, что пришло время повысить обороноспособность Европы", - заявил Туск, добавив, что в этом вопросе царит консенсус.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального заседания европейских лидеров в Париже заявил, что гарантии безопасности США были бы единственной защитой Украины от России в будущем.
"Гарантии безопасности США - единственный способ эффективно сдерживать Россию от повторного нападения на Украину после окончания этой войны", считает британский премьер.
Он заявил, что на следующей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения тех элементов, которые, по мнению Лондона, важны для длительного мира.
Стармер сообщил, что также предполагает дальнейшие встречи с европейскими коллегами после возвращения из США и намерен в ближайшие дни поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы должны признать, что мы вошли в новую эпоху, а не безнадежно придерживаться удобства прошлого. Пришло время взять на себя ответственность за нашу безопасность, за наш континент", - подчеркнул Стармер, добавив, что Великобритания возьмет на себя ведущую роль.
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