У папы римского Франциска диагностирована двусторонняя пневмония

"Лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святого Отца продолжают демонстрировать сложную картину", - сказано в заявлении Ватикана.

88-летний Франциск был госпитализирован в пятницу, 14 февраля, в римскую больницу из-за бронхита, однако в понедельник Ватикан сообщил, что после проведенных обследований лечение было скорректировано.

Во вторник Ватикан уточнил, что "полимикробная инфекция", развившаяся на фоне "бронхоэктаза и астматического бронхита" и требующая терапии кортикостероидами и антибиотиками, усложняет лечебный процесс.

"Последующая компьютерная томография грудной клетки, проведенная Святому Отцу сегодня днем (…), показала начальную стадию двусторонней пневмонии, что требует дополнительного медикаментозного лечения", - говорится в сообщении.

В возрасте 21 года Франциску удалили часть правого легкого после перенесенного плеврита, который едва не привел к его смерти.

Ватикан уже отменил аудиенцию папы в субботу и сообщил, что он не будет присутствовать на воскресной мессе, однако пока не объявил о решении относительно его еженедельной молитвы в воскресенье.

"Тем не менее, папа Франциск пребывает в хорошем настроении", - добавили в Ватикане.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!