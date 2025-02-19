В Елгаве человек погиб, провалившись под лед

Служба получила информацию о том, что в реке Дрикса в Елгаве под лед провалился человек. Добраться до пострадавшего было затруднительно, так как происшествие произошло далеко от подъездных дорог, а грунт в этом районе был мягким, из-за чего техника экстренных служб застревала.

Поэтому последние примерно 800 метров спасатели прошли пешком, неся в руках необходимое оборудование. Добравшись до провалившегося, они подняли его на спасательную доску и транспортировали по льду, а затем по снегу к медикам. Однако, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти жизнь человека не удалось.

Ранее агентство LETA сообщало, что выход на лед водоемов в Елгаве в настоящее время запрещен.

В свою очередь, вскоре после полуночи спасатели выехали в Краславский край, где открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом на площади 100 квадратных метров. Во время тушения огня пожарные обнаружили в доме тела двух погибших.

Во вторник вечером VUGD получила вызов в Цесисский край, где горела крыша одноэтажного жилого дома (120 квадратных метров) и помещения на первом этаже (30 квадратных метров). При осмотре здания был найден погибший.

За прошедшие сутки VUGD получила 43 вызова: 13 на тушение пожаров, 26 на спасательные работы, а четыре вызова оказались ложными.

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