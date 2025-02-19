Николай Пузиков женился и до сих пор пребывает в свадебной эйфории

Прошлым летом Пузиков сообщил радостную новость: во время романтической поездки в Париж он обручился с Гитой Хертой, выпускницей Рижского техникума искусств и медиа. Николай познакомился со своей избранницей в церкви, выступая в качестве музыканта на свадьбе сестры Гиты.

10 февраля в церкви Торнякалнса в Риге пара обменялась брачными клятвами перед родными и друзьями. ​Новобрачных пришли поздравить, в том числе, коллеги Николая по сцене - певцы Роберто Мелони и Дженни Мэй, а также музыкант Гатис Мурниекс.

Николай рассказал Kas Jauns, что после свадебной церемонии до сих пор испытывает сильные эмоции - эйфорию в связи с таким важным событием в его жизни.

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